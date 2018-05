Acabar segundo también tiene premio Salmerón, el pasado domingo en Lorca. / Guillermo Carrión / AGM El Murcia esquivaría al Elche en el estreno del 'playoff' y disputaría la vuelta de la primera ronda en casa. Los granas deben ganar al Linense en la última jornada y esperar que el Marbella no se imponga al Villanovense, que se juega la fase de ascenso JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 8 mayo 2018, 07:51

En las tres últimas temporadas el Real Murcia acabó segundo al final de la primera fase de la Liga en Segunda B, y en ninguna de ellas consiguió ascender. En el primer año de Aira en el grupo I, se topó con el Hércules, un año más tarde con el Toledo de Onésimo y la pasada campaña con el Valencia Mestalla, tras superar en la primera ronda al Pontevedra. Pero que en las tres veces anteriores no consiguiera el objetivo del ascenso desde el segundo escalón no significa que no sea un premio quedar al final de Liga en la segunda posición.

Aunque en el entorno del club grana, así como en parte de la afición murciana, se haya instalado la sensación que da lo mismo ser segundo que tercero, que hay que jugar seis partidos para ascender de todas formas, los números señalan en una dirección contraria y se suman a otros condicionantes que hacen el camino un poco más fácil para los que quedan justo por detrás del campeón. La estadística lo dice todo, ya que desde que se instauró el nuevo sistema de 'playoff' de ascenso en la campaña 2008-09 han ascendido a la Segunda División 25 primeros, 7 segundos, 3 terceros y solo un cuarto, un dato que debe bastar para que el vestuario del Murcia pise el acelerador y se deje la piel el próximo domingo.

Por eso, Salmerón está haciendo hincapié en que el Real Murcia luchará por ser segundo hasta el final y que el próximo domingo, ante una Balompédica Linense que se juega el descenso en la Nueva Condomina, saldrá a por los tres puntos y no tirará el partido por la borda, sin más. La posibilidad de agarrar la segunda plaza en la última jornada no es tan remota, ya que una victoria murciana en la Nueva Condomina y un empate o una derrota del Marbella ante el Villanovense dejaría a los granas por delante. En caso de empate a puntos, los de Salmerón salen vencedores en los enfrentamientos directos, ya que ganaron por 3-0 a los malagueños en la Nueva Condomina y consiguieron empatar a un gol en la vuelta disputada en el Municipal de Marbella.

Desde la llegada en 2009 del nuevo sistema de 'playoff', han subido siete segundos y solo tres terceros

Con viento a favor

Si el equipo murciano consigue ser segundo, jugaría la vuelta de la primera ronda en su estadio, ante su público. Un condicionante que podría ser menos relevante ante un equipo que disponga de un campo ancho, con mucha capacidad y con el público más alejado, pero que puede ser crucial en una hipotética visita a una ratonera, a un campo de estrechas dimensiones donde los jugadores granas sientan el aliento de la afición local en el cogote. Además, si el Real Murcia acaba segundo en la liga regular también podría jugar la vuelta en casa en una hipotética segunda eliminatoria, siempre en función de los rivales que haya en el bombo. Si, por ejemplo, dos cuartos clasificados eliminan en la primera ronda a dos segundos, el equipo de Salmerón podría tener como rival en la segunda ronda a un tercero. Incluso, aunque se enfrentara a otro segundo en esta fase del 'playoff', el orden de los partidos se designaría por sorteo.

Navalcarnero, Rápido de Bouzas, Cornellá, Ebro y Ontinyent son algunos de los posibles rivales granas si finaliza segundo

En segundo lugar, el nivel de los rivales, aparentemente, no es el mismo siendo segundo que tercero. Como segundo, el Real Murcia evitaría en la primera eliminatoria al Elche, el auténtico ogro del sorteo el próximo 14 de mayo. El equipo ilicitano posee una de las plantillas mejor armadas de toda la Segunda B y actualmente pelea con el Villarreal B por la segunda plaza del grupo III. Los franjiverdes visitan en la última jornada al Olot, que necesita puntuar para evitar el descenso, mientras que el Villarreal B se medirá al ya descendido Peña Deportiva, con lo que no es descartable que el Elche puede acabe como tercero de este grupo.

Los posibles rivales granas en la primera ronda del 'playoff' si el Murcia acaba segunda posición tienen, aparentemente, menos potencial que el propio Elche o el Fuenlabrada de Eloy Jiménez. Rápido de Bouzas, Celta B y Navalcarnero son candidatos a quedar cuartos en el grupo I, y Cornellá, Ebro y Ontinyent en el grupo III. Respecto al grupo II, lo más probable es que el rival grana en caso de acabar segundo sea un filial como el Bilbao Athletic, la Real Sociedad B o el Sporting de Gijón B. Este grupo, liderado por el Mirandés, es el más abierto, ya que ninguno de los cuatro primeros tiene puesto asegurado y todo puede variar en una última jornada de infarto.

Otra de las grandes ventajas de ser segundo es que las posibilidades de enfrentarse a un primero de grupo de los dos que no superen la eliminatoria directa son mínimas, ya que éstos se enfrentarían siempre a terceros y cuartos, con lo que la posibilidad de que los granas se crucen con un equipo como el Mallorca no llegaría hasta el último escalón.