Real Murcia «Aún se tienen que acoplar todos»

Tras el choque en San Pedro ante el Lorca FC, la siguiente cita para el Real Murcia ya tendrá lugar sin probaturas veraniegas. Será contra el Écija en la Nueva Condomina en lo que será el inicio del campeonato de liga, al que los granas deben llegar en las mejoras condiciones para sumar desde el primer momento. En el último 'bolo' de pretemporada contra el Lorca se vio un equipo grana serio, pero, obviamente, todavía muy falto de rodaje. Como son encuentros donde el resultado pasa a un segundo plano, el entrenador del Murcia, Manolo Sanlúcar, lamentó que los lorquinos jugasen la segunda parte con un hombre menos por la roja a Fran Cruz. «La expulsión nos condicionó a los dos. En el descanso hablé con Curro Torres y con el árbitro para que pudiéramos jugar 11 contra 11, pero el colegiado se negó. Nunca pediré a mis futbolistas que levanten el pie en un partido, pero al estar descompensados, el ritmo del encuentro varió».

El Murcia ha ido mejorando. Aun así, su técnico reconoce que «a la primera jornada va a ser imposible llegar a nuestro mejor nivel, tenemos claro lo que queremos hacer con balón y sin él, pero todavía queda mucho margen de mejora hasta que se acoplen todos los nuevos». Para Sanlúcar su conjunto «va mejorando» y considera que tiene «los conceptos más claros», porque «en la pretemporada hemos ido de menos a más gracias al esfuerzo que están haciendo los jugadores».

Los granas han derrotado este verano al Muleño, Imperial y Estudiantes, de Tercera; y al Alcoyano y Hércules, de Segunda B; han perdido frente al Águilas y Levante, este último de Primera; y empataron frente a La Roda (Tercera) y Lorca FC (Segunda). En los 9 partidos preparatorios el equipo murciano ha logrado 19 goles a favor y 6 en contra. En la faceta anotadora han destacado Víctor Curto y Salva Chamorro anotando 6 tantos el primero y otros 4 el segundo. Sanlúcar señaló después del último amistoso que su equipo «ha competido mejor contra los rivales que nos han exigido un mayor rendimiento porque cuando jugamos contra los equipos más modestos estábamos más cargados de trabajo».

El jugador más utilizado ha sido el central Orfila, seguido de los pivotes David Sánchez y Armando y los extremos Abel Molinero y Santi Jara. Contra el Lorca no se vistieron de corto Fernando Llorente, Elady ni Pedro Martín. El míster envió un mensaje de tranquilidad: «No han jugado por precaución porque venían arrastrando molestias físicas desde el partido del miércoles contra el Hércules y hemos preferido no arriesgar».

Sanlúcar se siente satisfecho con el equipo que tiene y por eso aseguró que «todos los futbolistas tienen posibilidades de jugar y será el rendimiento de cada uno lo que determine el once titular de cada domingo». El entrenador grana sostiene que no está incómodo por tener en el grupo a gente que va a salir. «Tienen respeto y, aunque me hubiera gustado tenerlo solucionado antes, esta semana se sabrá lo que va a llegar y salir», aseguró.