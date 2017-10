La afición grana pagará 12 o 15 euros en el derbi contra el Cartagena Aficionados granas, en el derbi del año pasado en el Cartagonova. / Nacho García / AGM JOSÉ OTÓN Murcia Viernes, 6 octubre 2017, 07:47

Todavía queda más de un mes, pero el derbi entre el Cartagena y el Real Murcia ya calienta motores. El choque será el sábado 11 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Cartagonova. «Queremos llegar a un acuerdo con el Murcia, por nuestra parte no hay ningún problema. El derbi debe ser una fiesta del fútbol regional. Los aficionados del Murcia serán bien recibidos y no habrá incidentes. Las dos aficiones son maduras», dijo ayer Sánchez Breis, director general del Cartagena. La directiva blanquinegra se ha puesto en contacto con el Murcia: «He hablado con Deseado Flores. Le he dicho que nos da igual el precio de las entradas para la afición visitante en este partido, ya sea de 12 o 15 euros. Le dije que lo eligiera él, siempre y cuando se respete el mismo precio para la vuelta».

La afición visitante estará ubicada en una grada que no es de su agrado: «La zona va a ser la de siempre, el fondo norte bajo, y dispondrán de 998 entradas. No es por capricho. Hemos intentado ver otras opciones para que no haya polémicas. Pero los socios del Cartagena ocuparán esas localidades. No podemos dejar de vender esas entradas para guardarlas solo para el día del derbi, sin tener la seguridad del número de aficionados que vendrán desde Murcia», dice Breis. El Cartagena no puede reservar a la afición grana el fondo norte alto (con mejor visibilidad) para el derbi porque ha lanzado una campaña conjunta para la Copa, el derbi y el partido de la sub 21.