La afición no pierde la fe

Las bases cobran dos de las mensualidades pendientes

Las bases del Murcia cobraron esta semana dos mensualidades. Después de no afrontar el pago el día 14 de este mes, como pactó Toni Hernández con representantes del Imperial y del equipo juvenil de División de Honor, los futbolistas han recibido los pagos. En el caso del filial grana, todavía están pendientes de abono otras cuatro mensualidades y desde el club no se ha dado una nueva fecha para seguir pagando. Por otra parte, ayer expiró el plazo para que los jugadores de Segunda B presenten ante la AFE las denuncias por los impagos de sus equipos correspondientes a esta temporada. Los avisos que reciba el Murcia de los integrantes de su primera plantilla los deberá afrontar el 30 de junio como fecha límite, si no quiere perder una categoría. El Betis de Valladolid también ha denunciado a los granas.