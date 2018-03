Arranca la venta de entradas por internet El club permite comprar localidades 'online' con un descuento del 50% para el duelo ante el San Fernando JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 6 marzo 2018, 03:36

El Real Murcia quiere transformarse en un club más dinámico, adaptado a las nuevas tecnologías y a los tiempos que corren. Por ello, para el partido contra el San Fernando del próximo domingo (17.00 horas) el club grana ha estrenado un nuevo sistema de venta de entradas que se complementará con el ya existente. Hasta ahora solo se podían comprar localidades para los partidos del Murcia de forma presencial, ya fuera en las oficinas del club o en las taquillas de la Nueva Condomina, un sistema que no cubre las necesidades de todos los aficionados. A partir de ahora, los seguidores que quieran comprar su entrada y no puedan o no quieran desplazarse hasta las taquillas, podrán hacerlo a través de internet y de la web compralaentrada.com, opción que permitirá a los intereseados adquirir localidades en cualquier zona del estadio y, a través de un simple correo electrónico, recibir el recibo de las mismas en su propio ordenador, sin necesidad de acudir a las taquillas en ningún momento. Será gracias a un código y a un nuevo sistema que instalará al club en algunas de las puertas del estadio.

Desde cuándo Para todos los partidos del Murcia en la Nueva Condomina. A través de la página web compralaentrada.com. Ventajas Los seguidores que utilicen esta opción no tendrán que pasar por taquilla y podrán elegir la ubicación de su asiento. Contra el San Fernando Para estrenar este formato el club ha sacado una promoción del 50%, con entradas a 4,5 y 10 euros.

Nada de colas

Los que compren entradas 'online' tampoco tendrán que acudir a las taquillas el día del encuentro, ya que dispondrán de una puerta reservada a tal efecto en cada una de las zonas de la Nueva Condomina, por las que podrán acceder sin problemas al recinto presentando el correo electrónico recibido tras la compra de las mismas. Además, el club que gestiona desde el pasado mes de enero De la Vega ha puesto en marcha una promoción del 50% para las entradas del Real Murcia-San Fernando, siendo el precio más bajo el de las entradas de fondo, que costarán 4 euros. El precio en la grada lateral será de 5, mientras que en la tribuna preferente el coste será de 10 euros.