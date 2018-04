El mal arranque, un lastre que no supera el Murcia de Salmerón Chrisantus salta con Neftalí, el sábado. / Nacho García / AGM El mal inicio de la Liga, en el que sumaron 10 puntos de 30, impide a los granas estar más cerca del líder justo antes de recibir al Efesé JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 2 abril 2018, 00:42

El Murcia, pese a su buena racha en los cinco últimos partidos ligueros, ha perdido distancia con el Marbella, el líder del grupo IV de Segunda B. Un objetivo que se escapa para los granas, a pesar de que ha obtenido 11 puntos de los últimos 15, tras cosechar tres victorias y dos empates en este tramo. Sin duda, los 10 puntos de 30 sumados por el Real Murcia en el primer tramo de competición es un lastre que los buenos números del conjunto murciano en la segunda vuelta no han podido enmendar. Cabe recordar que, de las diez primeras jornadas, siete corresponden a Manolo Sanlúcar, dos a Víctor Basadre y una a Salmerón, la de su estreno, en la que sus jugadores perdieron por 3-2 frente al San Fernando.

Tampoco ha ayudado la excelente racha del Marbella, que no ha perdido en las últimas catorce jornadas. De hecho, el conjunto que dirige Fernando Estévez no se queda sin sumar en un partido desde el 10 de diciembre de 2017 cuando el UCAM venció en el Municipal de Marbella por 1-2. Desde entonces no ha bajado la guardia, empatando contra el Extremadura y el Murcia en su estadio y ganando, por 0-1, en el Cartagonova. Lo peor para los de Salmerón es que solo restan 6 partidos para el final de la primera fase de la Liga, con 18 puntos en juego. Los dos próximos duelos ante el Cartagena y el Extremadura son vitales para que el Murcia siga soñando con el liderato hasta el último suspiro de Liga.