«Hay que asumir las críticas, tener personalidad», asegura Sanlúcar Sábado, 26 agosto 2017, 08:19

Manolo Sanlúcar, entrenador del Murcia, no está preocupado por el tropezón del pasado domingo: «La crítica es buena, la exigencia es necesaria. Yo sé dónde estoy, sé dónde he venido y sé que si el Murcia no gana es un problema», afirma el gaditano. Cree que las críticas son normales en un club con una alta exigencia: «Hay que saber llevarlo bien, salir al campo y tener personalidad, saber quiénes somos». Mañana le espera el Recreativo de Huelva, otro histórico en apuros: «Son un equipo que va a ir creciendo y que tiene un objetivo claro: estar entre los cuatro primeros. Es un equipo muy organizado, que se junta bien y con muy buenos jugadores». El club grana se enfrenta a tres partidos en ocho días debido a la Copa frente al Cacereño: «Tenemos que estar preparados, pero pensando solo en el siguiente partido. Vamos a usar a toda la plantilla y todos tendrán oportunidades».

Por otro lado, el club hizo ayer oficial la incorporación de David Mateos, central criado en el Madrid que llega del Orlando, de la liga norteamericana.