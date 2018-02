Fútbol | Real Murcia La baja de Molo pone a prueba a la defensagrana Molo, en un entrenamiento del Real Murcia. / V. Vicéns / AGM El central, fijo desde que llegó hace un mes, se pierde el partido de hoy contra el Córdoba B, al igual que el portero Biel Ribas, quien será sustituido por Santomé. Salmerón ha probado con Orfila en el centro de la zaga, aunque también tiene la posibilidad de tirar de David Mateos, que haría pareja con Charlie Dean JOSÉ OTÓN MURCIA Domingo, 25 febrero 2018, 08:50

No es para tomárselo a broma. Desde que Molo recibió un golpe en el ojo en el último choque del equipo grana en la Nueva Condomina hace dos semanas, el almeriense no ha vuelto a ser el mismo. Terminó aquel partido, que acabó con victoria para los de Salmerón por 2-0, y también viajó a Mérida, donde disputó los noventa minutos. Pero el almeriense no terminó de sentirse bien y tras una revisión por parte del oftalmólogo González Costea, el cuerpo médico grana ha decidido que Molo guarde reposo durante al menos una semana.

El problema no es solo el golpe que recibió frente al Villanovense, sino la lesión que sufrió la pasada campaña en el Lorca que le obligó a pasar dos veces por el quirófano y que afectó a su retina, en la que padeció un serio desprendimiento que le tuvo alejado de los terrenos de juego desde finales de febrero a mediados de mayo de 2017. Fue el propio jugador el que pidió esta semana visitar a un especialista después de sentir que tenía una zona inflamada en la retina. Los servicios médicos del club, encabezados por el traumatólogo Paco Martínez, han decidido que el jugador pare y evite así un nuevo golpe que origine una pérdida de visión o daño similar.

Por lo tanto, ante la baja segura de Molo, Salmerón tendrá que buscar soluciones. Y aunque probó con Pedro Orfila otra vez como central, el entrenador almeriense tiene otra alternativa. Cabe recordar que Orfila arrancó la campaña como central y tras los fichajes de invierno pasó a la posición de lateral derecho, puesto en el que su rendimiento ha aumentado más si cabe. El problema de mover a Orfila de nuevo a la posición de central radica en que Juanra, su sustituto natural en esta demarcación, todavía no está cien por cien recuperado de una rotura en el bíceps femoral producida hace tres semanas, con lo que su vuelta sería algo prematura. Por eso la solución más natural para Salmerón sería dejar a Orfila en la banda y colocar a Mateos de central, su posición natural, acompañando a Charlie Dean. Otra de las novedades, además de la de Santomé en la portería, podría ser la presencia de Chrisantus en el once titular en puesto de Pedro Martín, que no anda acertado de cara a gol.

Un rival con problemas

Los de Salmerón tendrán que deshacerse de un Córdoba B que llega a la Nueva Condomina en plena crisis. De los últimos quince puntos en juego, solo ha conseguido tres. Fue ante Las Palmas Atlético, mientras que en este tramo de la temporada ha caído frente al San Fernando, Granada B, Jumilla y Cartagena. «El Real Murcia es un equipo sólido en casa, ahí están los números. Será un partido complicado en el que esperamos competir y dar el cien por cien, tanto en lo individual como en lo colectivo», asegura José García, técnico del filial blanquiverde, que ocupa uno de los puestos de descenso a Tercera. El rival del Murcia, que visita el estadio grana este mediodía (12.00 horas), solo tiene dos goles a favor menos que el conjunto grana (30 por 32), aunque sin embargo ha recibido 36, 16 más que los pupilos de Salmerón. Fuera de casa el Córdoba B solo ha conseguido 10 puntos en 13 partidos, de los que solo ha conseguido ganar dos.