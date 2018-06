Fútbol | Real Murcia Un baño de realidad antes de las vacaciones Curto, Mateos y Dean, tras caer eliminados ante el Elche. / V. Vicéns /AGM Toni Hernández, director general grana, explica a la plantilla del Murcia la difícil situación del club y la imposibilidad de pagar la próxima campaña los altos contratos que prometió Deseado Flores JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 3 junio 2018, 09:04

Tras el mal sabor que dejó el pasado fin de semana la eliminación del Real Murcia a manos del Elche, los últimos días han servido para que la directiva grana expusiera a la primera plantilla la actual situación de la entidad. De hecho Toni Hernández, actual director deportivo y también director general del Murcia, se reunió uno a uno con sus futbolistas para exponerles el escenario y la encrucijada ante la que se encuentra de cara a la próxima temporada en Segunda B.

La lucha por la titularidad de las acciones del Murcia por las que pelean Gálvez y García de la Vega son una losa a la hora de planificar la próxima campaña. Que un laudo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) pueda dar la razón al mexicano de aquí a unas semanas impide al actual director deportivo planificar la próxima temporada con total tranquilidad y sin miedo.

Para colmo, el propio Toni Hernández se ha encontrado con una plantilla con un coste desproporcionado para la Segunda B, con unos sueldos a los que ni siquiera llegan muchos equipos de Segunda, que sufren el control económico de la propia Liga. El problema principal radica en los emolumentos y condiciones firmadas el pasado verano por Deseado Flores, ex director deportivo grana, con sueldos en muchos casos cercanos a los 100.000 euros. Los contratos, incluso, contienen, de forma individual y personalizada, primas por partidos, goles u otras variantes que los hacen más inasumibles todavía. Para la próxima campaña la actual directiva quiere aparejar los gastos a los ingresos que genere la sociedad, algo que sería imposible si se mantienen las condiciones económicas de algunos de sus jugadores con contrato en vigor.

En las reuniones individualizadas que se llevaron a cabo a mediados de la pasada semana Toni Hernández expuso a cada jugador sus circunstancias. El Murcia, aunque cuenta con los jugadores con contrato en vigor, estaría dispuesto a estudiar cada caso y abrir la puerta de salida en el caso de que éstos no quieran rebajar sus emolumentoss.

Comida en El Churra

El problema, en este caso, no son los jugadores que llegaron en el mercado de invierno como Molo, Carlos Martínez y Ongenda, con unas condiciones más habituales entre los equipos grandes de Segunda B, y sí los de futbolistas como Biel Ribas, Forniés, Pedro Orfila, David Mateos, Jordan Domínguez y Pedro Martín, entre otros, que firmaron sus contratos tras negociar con el propio Deseado Flores. No obstante, tanto unos como otros quieren saber qué pasará la próxima temporada para quedarse o no. La plantilla, que se despidió el pasado miércoles con una comida en El Churra, ya se encuentra de vacaciones.