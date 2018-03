Una batalla física en un campo frío José María Salmerón, entrenador del Murcia. / Vicente Vicéns / AGM El mal tiempo está frenando a la afición del líder, por lo que no se espera un lleno en un estadio que no tiene zonas cubiertas. Las previsiones de fuertes lluvias para mañana en Marbella hacen que el Murcia espere un terreno embarrado y piense en un duelo de pico y pala ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 3 marzo 2018, 03:30

El Marbella, próximo rival del Real Murcia, vive uno de sus momentos más felices desde que volviera a Segunda B en 2014. El club de la Costa del Sol arrebató la semana pasada el liderato al Cartagena al derrotarle en el Cartagonova y destila una fortaleza al alcance de muy pocos conjuntos del grupo. Con la intención de aprovechar este impulso y tener un buen ambiente en su estadio de cara al partido de mañana contra el Real Murcia, la directiva marbellí hizo un llamamiento a su afición y fijó un precio de 3 euros para un paquete de 100 entradas, que se vendieron rápidamente.

Sin embargo, los aficionados del Marbella no están respondiendo de forma masiva a la llamada de su equipo y la venta de entradas durante la semana no ha sido muy elevada. Buena parte de culpa la tiene la probabilidad de fuertes lluvias que existe para mañana en la costa de la provincia de Málaga para la hora (12.00) en la que se disputará el partido contra el Murcia. El estadio del Marbella no tiene ninguna zona cubierta, por lo que, si llueve, todos los que acudan al partido se mojarán y eso está frenando a los aficionados a la hora de comprar localidades.

En la directiva del Marbella consideran que mañana habrá en su campo unos mil aficionados y dan por imposible lograr el lleno que buscaban. El entrenador de los andaluces, Fernando Estévez, señaló ayer que «el partido puede venir muy marcado por la lluvia». Por tanto, las precipitaciones pueden ayudar a que el Murcia no tenga un ambiente en contra muy grande, pero las lluvias también pueden provocar que el partido de mañana sea muy físico y que el juego aéreo tenga mucho protagonismo. A pesar de la previsión de mal tiempo, el Murcia no estará solo en Marbella, aunque tampoco acompañado como esperaba. La Fepemur organizó un viaje, pero no ha podido completar las plazas suficientes para sacar un autobús, por lo que los seguidores pimentoneros saldrán en coches particulares. Cerca de 100 murcianistas estarán mañana animando a su equipo. Peñistas de La Alberca y Santo Ángel y de la agrupación Los Coloraos estarán presentes. La afición grana será ubicada en la zona sur de la tribuna del campo municipal de Marbella. En este estadio los fondos no se pueden usar, porque presentan importantes carencias de seguridad.

Los precios que encontrará la afición murciana en las taquillas del campo del Marbella serán de 12 euros para el público en general, 8 para jubilados y 5 para niños.

Peligro en ataque

Para recibir a los pimentoneros, los locales cuentan con las bajas importantes de los atacantes Chus Hevia y Luis Rioja, que llevan 5 goles cada uno esta temporada. Así, las referencias ofensivas del equipo de Estévez serán Francis Ferrón, con 7 tantos; Corpas, con 6 goles; y Añón, que ha logrado 4 dianas. El Marbella es el tercer máximo goleador del grupo con 39 goles, como el Linense.

Los andaluces son los segundos menos goleados del grupo con 21 tantos en contra. Solo ha encajado menos el Melilla. Y ojo, que el Marbella lleva 9 partidos sin perder, con un balance de 6 victorias y 3 empates, y ha sumado 21 puntos de los últimos 27. Solo ha perdido un partido en 12 jornadas. El último conjunto que le derrotó fue el UCAM. El resto de murcianos (Cartagena, Lorca Deportiva y Jumilla) se han ido de vacio esta temporada del estadio marbellí.

Sobre su rival mañana, José María Salmerón, entrenador del Real Murcia, dijo ayer que «no son líderes por casualidad. Son un buen equipo, que explota la velocidad y las segundas jugadas. Tienen una gran plantilla y están haciendo una gran temporada». Los murcianiastas cuentan con las dudas de Biel Ribas, Molo y Juanra. «Están avanzando bien y van por buen camino. Biel ha estado trabajando en el campo, pero hasta mañana (por hoy) no se decidirá si entrarán o no en la convocatoria. Trabajarán con los fisioterapeutas y después decidiremos».