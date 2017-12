Biel Ribas sufre un esguince de tobillo y es duda para mañana

La sesión de trabajo que realizó ayer el Real Murcia para preparar el partido de mañana en el campo del Linense acabó con sobresalto. El portero Biel Ribas se tuvo que retirar antes de que finalizara el entrenamiento por un esguince de tobillo. El guardameta abandonó el césped cojeando de forma ostensible y eso hizo saltar todas las alarmas.

Salmerón calmó los nervios al comentar que el percance del jugador parece que no reviste especial gravedad. La intención del cuerpo técnico es que Ribas pueda entrar en la convocatoria para viajar hoy a La Línea, pero hasta el último momento no se sabrá con certeza si el futbolista podrá saltar al campo. De no ser así, el joven Alejandro Santomé tendría su primera oportunidad en la Liga.

Hasta el momento, el meta madrileño solo ha disputado los cinco partidos que el Murcia ha jugado en la Copa del Rey, donde no desentonó.

Por otra parte, el equipo grana realizará hoy su último entrenamiento antes de viajar al Campo de Gibraltar. Lo hará en la Nueva Condomina, a puerta cerrada. En esta sesión, Salmerón comprobará el estado de otros jugadores que han arrastrado molestias esta semana, como Juanma Bravo, Xiscu y Fede Vega. El triunfo es vital para las aspiraciones del Real Murcia y el técnico grana quiere que todos los jugadores que salten al terreno de juego estén en la mejores condiciones.