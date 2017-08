Breis y Deseado, a la gresca Breis, ayer, en la presentación de Pau Torres. / Pablo Sánchez / AGM El 'caso Renato' ha reavivado una crisis entre el club grana y el Cartagena que podría acabar delante de un juez MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA/MURCIA JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 1 agosto 2017, 07:47

El pique entre los gestores del Real Murcia y el Cartagena va en aumento. La reciente fuga de una de las promesas de la cantera del Efesé al Real Murcia ha hecho estallar a Manolo Sánchez Breis, director general del Cartagena y exsocio de Deseado Flores, director deportivo grana: «Renato tiene un contrato de dos años de duración con el Cartagena, aunque es cierto que federativamente es un jugador libre, porque la ficha solo estaba presentada por un año. Nuestro abogado está viendo las posibilidades de que salgamos victoriosos en este tema y, si se puede, emprenderemos las acciones legales que se puedan acometer. Estamos profundamente decepcionados por la actitud del chaval. Es un futbolista, y lo digo con todo el respeto, al que no conocía nadie y nosotros apostamos por él para jugar en las bases y debutar con el primer equipo. Creemos que las formas usadas por Deseado Flores y el Murcia están siendo muy feas».

Al problema con Renato hay que unir también los casos de Biel Ribas y Fernando Llorente, entre otros. «Yo estoy cansado de la valoración que se hace, porque creo que el Cartagena no está haciendo ningún tipo de movimiento para atacar al Murcia, ni nada por el estilo. Los que nos sentimos continuamente atacados somos nosotros y la prensa ponéis la situación en paridad. Yo creo que no es así. Yo no tengo que sentarme con nadie», afirmó ayer Breis, en el acto de presentación de Pau Torres, nuevo portero albinegro. «Están en su derecho de ofrecer a Biel Ribas el dinero que quieran y llevárselo. Nosotros no estamos dispuestos a poner esas cantidades, pero ya entrar en confrontación en temas de canteranos es entrar en un juego sucio, que no entendemos. A mí lo que me gustaría es que no ponderéis de la misma manera, porque el Cartagena está recibiendo golpes y solo hace defenderse. La polémica la buscan otros. Es verdad que nos están buscando continuamente y nosotros defendemos la entidad ante el Real Murcia o cualquier otro club».

Una sociedad rota

Manolo Sánchez Breis, director general del Efesé: «Creemos que las formas usadas por Deseado y el Murcia son muy feas, nos sentimos atacados»; «Deseado nos tiene muchas ganas; me da pena que una relación de amistad acabe así»

Deseado Flores, Paco Belmonte y Sánchez Breis han pasado de ser socios y amigos, a enemigos acérrimos. «Deseado Flores le tiene muchas ganas a Paco Belmonte y Breis. Nosotros no pensamos en Deseado en nuestro día a día. Me da pena que una relación de amistad terminara así, pero lo único que hacemos es defender nuestros intereses. Es un tema de inquina ante nosotros y una entidad que el presidió. Está obsesionado y ya está. Si nos tiene ganas que siga, que siga. Debería preocuparse de su plantilla, que la está haciendo mangífica, por cierto, e intentar luchar por el ascenso, como haremos nosotros. Me da mucha rabia que una relación de amistad de tres personas esté en portadas de periódicos, cuando no tiene ningún fundamento. Si alguien va contra los intereses del Cartagena nos defenderemos, sea Deseado Flores o quien sea».

Por su parte, el director deportivo del Real Murcia dijo ayer en Onda Regional que «no tengo inquina contra nadie, y menos hacia un club en el que me han tratado muy bien y en el que mantengo grandes amigos. Tenemos claro cómo trabajar cuando queremos a un jugador».