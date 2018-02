«Hemos hecho un buen partido, no todo se justifica con el resultado» Salmerón da instrucciones ayer. / J. Carrión / AGM José María Salmerón asegura que «mi equipo ha creado muchas ocasiones, pero ellos marcaron un gol la primera vez que llegaron» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 26 febrero 2018, 09:15

El Real Murcia volvió a perder ayer en casa. Lo hizo ante un rival que llegó a la Nueva Condomina como el peor equipo de la segunda vuelta. El Córdoba B solo había sumado 4 puntos de los últimos 24 y únicamente había logrado una victoria en sus ocho últimos encuentros antes de medirse a los granas. Sin embargo, los andaluces secaron al Murcia. El equipo pimentonero no ha marcado en 4 de sus últimos 5 partidos como local. En ese periodo, los pupilos de José María Salmerón, entrenador de los murcianos, han sumado 5 puntos sobre 15 posibles, pero el técnico andaluz no quiso encender las alarmas a la conclusión del partido de ayer. Comentó que «hemos hecho un buen partido en líneas generales». También lamentó que «nosotros hemos tenido muchas ocasiones para marcar y no lo hemos hecho. Sin embargo, ellos en la primera oportunidad que han tenido para hacerlo han marcado y por eso nos ha entrado la ansiedad».

A pesar de llegar al descanso por debajo en el marcador, Salmerón destacó que su equipo «siguió generando ocasiones en la segunda parte hasta que nos llegó el segundo gol en contra en una acción del final en la que no hemos sido todo lo contundentes que debemos». El entrenador de Almería quedó satisfecho con el trabajo en ataque que hicieron sus hombres. «En la faceta ofensiva hemos generado muchas ocasiones. Más que el rival». El preparador murcianista movió el banquillo en el segundo periodo y dio entrada a jugadores creativos como Jordan, Santi Jara y Pedro Martín, pero las permutas no surtieron el efecto buscado por el técnico. «En el centro del campo hemos dejado a Armando solo para abrir más el juego. Hemos tenido un mano a mano con el portero, pero no hemos podido marcar», afirmó el almeriense.

Salmerón reiteró que su equipo hizo «un buen partido» y remarcó su idea explicando que «no todo se justifica con el resultado, aunque algunos se vayan a agarrar a eso». En su opinión, el Córdoba B fue «el rival previsto. Lo cierto es que han hecho muy poco para ganar el partido. No han generado ocasiones salvo la falta del primer gol en la primera parte y las contras del tramo final del partido».

LAS FRASES José María Salmerón Entrenador del Real Murcia Otra oportunidad perdida «Si pensamos en el liderato tendremos problemas; lo primero es meternos en los puestos de 'playoff'» El Córdoba B «Han hecho muy poco para ganar. Apenas crearon ocasiones, pero nos generaron ansiedad» Inoperancia en ataque «En la faceta ofensiva hemos creado más que el rival, pero no hemos podido marcar un gol» El portero titular «Creemos que Biel Ribas puede estar para viajar a Marbella, pero es pronto para saberlo con certeza»

Con la derrota de ayer, el Murcia perdió una nueva ocasión de sumar puntos en su lucha por acabar la liga regular como campeón de grupo. Al respecto, Salmerón se mostró tajante al afirmar que «precisamente pensar en la distancia con el liderato puede traernos problemas. Lo dije desde el primer día que llegué. Vamos a pelear por estar lo más arriba posible. Lo primero que tenemos que hacer es meternos entre los cuatro primeros y luego intentar escalar hasta lo más arriba que podamos. Esto es muy difícil y partíamos con desventaja».

En el partido de ayer no entraron en la convocatoria por problemas físicos el portero Biel Ribas, el central Molo y el lateral Juanra. Este último entrenó la semana pasada con normalidad y se quedó fuera por precaución. Ribas tiene problemas musculares en los isquiotibiales y está pendiente de evolución. «Creemos que puede estar para el siguiente partido en Marbella, pero es pronto para saberlo con seguridad», dijo Salmerón. Además, Molo deberá trabajar a un ritmo menor esta semana hasta el miércoles o jueves y después se valorará su situación, por lo que su presencia es una incógnita de cara al choque que el Real Murcia disputará en Marbella el próximo domingo a partir de las 12 horas.

Cedrick se marcha

Por otra parte, Salmerón dio a conocer ayer que Cedrick no se quedará en el Murcia finalmente, a pesar de que la pasada semana entrenó a las órdenes del técnico grana en Cobatillas. El futbolista congoleño se recupera de una lesión en la rodilla.

El Murcia tiene dos fichas libres, una sénior y una sub 23, y busca un delantero, a menos que aparezca en el mercado un jugador interesante para Pedro Gómez en otra posición. Othoniel Arce, mexicano que probó con el Murcia hace unas semanas, está cerca del Deportivo Suchitepéquez de la liga de Guatemala.