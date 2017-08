Real Murcia «Tenemos muy buenos jugadores, pero aún nos falta ser un equipo» Manolo Sanlúcar dirige un entrenamiento en la Nueva Condomina. Detrás, Viña. / Nacho García / AGM Manolo Sanlúcar, técnico del Murcia, contará con la plantilla más cara del grupo IV: «No me asusta, al revés, estoy encantado» JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 7 agosto 2017, 08:37

Manolo Sanlúcar, el nuevo entrenador del Murcia, está tranquilo. Al menos, es lo que aparenta después de tres semanas de trabajo en esta pretemporada y siete amistosos, en los que el equipo grana ha dejado algunas dudas. Sobre todo ante los rivales de inferior categoría como el Águilas y La Roda. Pero el gaditano está seguro de que va a poder implantar su método y de que el equipo grana, uno de los grandes candidatos al ascenso a Segunda, acabará jugando como a él le gusta. Solo tiene que encajar todas las piezas en el puzle.

«Puedes firmar a los mejores jugadores de Primera o de Segunda, pero lo importante es hacer un equipo. Estoy muy contento por el esfuerzo que ha hecho el club por traer a estos futbolistas, pero a día de hoy solo tenemos muy buenos jugadores y aún nos falta ser un equipo. Si no lo conseguimos, no vamos a ninguna parte; y más, en Segunda B, donde hay mucha igualdad y cuesta mucho ganar. Cualquiera te puede ganar y, si no conseguimos hacer un equipo, sufriremos mucho, porque hay grandes plantillas», asegura Sanlúcar.

Su carrera como jugador fue larga, pasando por varios equipos importantes de Segunda B como el Xerez, Ciudad de Murcia y Ceuta, entre otros, aunque como técnico solo ha dirigido al Algeciras y al Villanovense. Aun así no tiene vértigo en el Murcia y no le asusta el nivel de exigencia. «No siento presión. No me asusta que me hayan hecho este equipo, al revés, estoy encantado. Llevo muchos años en el fútbol y sé lo que hay. He jugado en plantillas hechas para ascender y sé lo que se cuece dentro. Yo amo este deporte, el fútbol es pasión y yo estoy deseando transmitirle a los jugadores lo que llevo dentro, lo que pienso y lo que creo», asegura.

SUS FRASES Manolo Sanlúcar Técnico grana Carencias «Nos falta velocidad en la circulación de balón y que los jugadores entiendan lo que queremos de ellos» Un jugador diferente «Elady tiene cosas muy buenas, pero debe saber aprovecharlas. Su mayor virtud es el uno contra uno» Su filosofía «Yo amo el fútbol e intento transmitir a mis jugadores lo que llevo dentro, lo que creo y lo que pienso»

La imagen del Real Murcia en el último amistoso en Alcoy fue mejorable en la primera parte y más brillante en la segunda. «Ha terminado la tercera semana de preparación y fueron siete días en los que hubo mucha carga de trabajo y los jugadores han llegado bastante cansados. Hemos evidenciado que nos falta velocidad en la circulación en los últimos metros, pero no me preocupa. Las piernas han podido pesar ante el Alcoyano y es posible que el equipo no haya podido ejecutar lo que habíamos entrenado por el cansancio, pero la idea cada vez está más implantada y ellos saben lo que queremos. Hay que seguir trabajando».

El choque frente al Alcoyano, que el Murcia solventó con un gol de Elady en el tramo final, dejó una circunstancia en evidencia: Fran Carnicer, recién llegado desde el Albacete, se debe convertir en el director de orquesta grana. «La idea para cuando juguemos con tres futbolistas en el centro del campo es que Carnicer tenga mucha libertad y que caiga a distintas zonas para que pueda crear superioridad. Su visión de juego y su velocidad nos vienen muy bien. Jugadores como él, que no tienen miedo al balón, que no le quema y que tienen pausa, nos vienen genial. En los últimos metros es donde se ganan los partidos», asegura el nuevo técnico del Murcia.

Los delanteros granas no tiraron a puerta apenas en el choque de El Collao. En la primera parte el Murcia jugó con un 4-4-2 y dos atacantes puros arriba, mientras que en la segunda lo hizo con un único punta, secundado por Fernando Llorente. «A Pedro Martín le falta todavía automatizar más nuestra idea. Hace muchos movimientos buenos, pero todavía le falta acoplarse. En la primera parte, con Curto y Chamorro, nos ha faltado tener más presencia en los últimos metros. Cuando se han replegado, nunca hemos ganado la espalda a sus centrales ni hemos encontrado pasillos interiores para superarlos. Hemos sido muy previsibles y así es muy difícil. Tenemos que seguir insistiendo».

En los próximos días el Murcia tiene que abrir la puerta de salida a dos futbolistas de categoría sénior, ya que cuenta con 18 jugadores mayores de 23 años y solo puede inscribir a 16. «Tenemos claro lo que queremos. Elady tiene unas características que son muy buenas pero debe saber aprovecharlas. Queremos asignarle un rol y un posicionamiento dentro del campo para que su mejor virtud, el uno contra uno, aparezca. No queremos que juegue mucho de espaldas en nuestro propio campo. Queremos que juegue de tres cuartos de campo para adelante y muy cerca de la portería contraria».

A Sanlúcar tampoco le importa presentarse el próximo miércoles antes el Hércules en su propio estadio. No tiene miedo al fracaso. «Me gustaría jugar, incluso, algún partido más antes de arrancar la Liga. No me importaría. Arrancamos la Liga en casa y además jugamos la Copa del Rey. Si la superamos, tendremos otra a continuación. Todo lo que nos podamos hacer a jugar en casa es mucho mejor, porque hay muchos futbolistas que no han pisado la Nueva Condomina como jugadores del Real Murcia y estamos con ganas de hacer un buen partido el miércoles en casa».