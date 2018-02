La burocracia atasca los últimos fichajes Presentación de Miguel Pallardó. / Javier Carrión / AGM El Murcia espera resolver en breve el papeleo para la incorporación del ariete Othoniel Arce y del lateral Carlos Martínez, y no descarta otros refuerzos. El club presenta a Miguel Pallardó, aunque un golpe en el pie puede impedirle debutar el domingo ante el Villanovense ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 9 febrero 2018, 02:51

El Real Murcia no tiene intención de atropellarse para ocupar las dos plazas libres que le quedan en la plantilla. El club tiene espacio para incorporar un futbolista sénior y otro sub 23. En teoría, esos huecos deben ser cubiertos por el delantero mexicano Othoniel Arce y el lateral de Costa Rica Carlos Martínez Castro. Sin embargo, los problemas burocráticos están actuando en ambos casos de freno para que estos jugadores se conviertan de manera oficial en refuerzos para el plantel que dirige José María Salmerón.

El director de fútbol de la entidad, Pedro Gómez Carmona, manifestó ayer durante el acto de presentación de Miguel Pallardó como nuevo centrocampista del Murcia que, en el caso del punta Arce, «se va a tomar una decisión en breve». El futbolista de México se encuentra a prueba y ayer no se entrenó con sus compañeros en la sesión a puerta cerrada que tuvo lugar en la Nueva Condomina. Gómez Carmona también confirmó la intención del club de incorporar al lateral de Costa Rica Carlos Martínez Castro, procedente del fútbol belga.

El interés por este jugador, adelantado por 'La Verdad' el martes, quedó patente cuando el Murcia inscribió su ficha el pasado 31 de enero, último día del mercado de fichajes de invierno, pero todo queda a expensas de que la Federación Española confirme que el permiso internacional llegó en tiempo y forma desde Bélgica. Los pimentoneros confían en que sea así.

Sobre este lateral derecho, Pedro Gómez dijo que «confirmamos que tenemos la idea de su incorporación porque tiene 19 años y es un buen lateral. Hemos vuelto a tener unos problemas burocráticos. Si se solucionan vendrá y si no, no fichará».

Si las trabas burocráticas impiden finalmente las llegadas de Arce y Martínez Castro, la intención del club murcianista no pasa por volverse locos. En función de lo que los técnicos encuentren entre los jugadores en paro se producirán o no más fichajes en la Nueva Condomina. «Según lo que ofrezca el mercado se ocuparán las dos fichas que tenemos libres o no. No hay necesidad ahora mismo y dependerá de que encontremos alternativas que nos sirvan para mejorar de verdad», explicó Pedro Gómez, quien también descartó que el delantero Víctor Curto, lesionado de gravedad en su rodilla derecha desde el 15 de octubre, vuelva a jugar esta temporada con la camiseta grana después de que el club tramitara la baja de su ficha federativa. «No se puede dar de alta al jugador hasta la próxima temporada», sentenció el director de fútbol del Murcia.

El que sí ha convencido a los técnicos del Real Murcia es el centrocampista Pallardó, que fue presentado ayer. De él, Pedro Gómez aseveró que «estamos convencidos de que va a aportar lo que el equipo necesita». El jugador valenciano ha estado en el extranjero desde 2015 en las filas del Hearts de Escocia y el Varen Nagasaki de Japón. Con el primero ganó la liga en su primer año en Gran Bretaña. «Tenía ganas de volver al fútbol español después de estar fuera casi cuatro años. Del Murcia me gustó su proyecto y la opción de poder subir a Segunda», comentó Pallardó.

El jugador estuvo entrenando con sus actuales compañeros antes de fichar definitivamente. «En diciembre vine a conocer la ciudad deportiva y los campos de entrenamiento, pero faltaban los papeles para poder fichar. Ahora se ha arreglado todo», explicó. Tras su periplo por el extranjero, el futbolista señaló que «no creo que tenga problemas para adaptarme otra vez al fútbol español porque, al fin y al cabo, el fútbol es igual en Escocia o en Japón. Me acostumbraré al ritmo en cuanto esté al cien por cien».

Pallardó es un jugador con experiencia en el fútbol nacional. Estuvo en Primera 8 temporadas y otras 3 en Segunda en equipos como Valencia, Getafe, Levante y Almería. Con los dos primeros jugó la final de la Copa del Rey, aunque perdió en ambas ocasiones. Sobre su estreno en Segunda B, comentó que «llego a esta división porque después de estar fuera sube gente nueva y es difícil entrar en una categoría superior. Ahora en el Murcia tengo la posibilidad de engancharme si logramos ascender a Segunda».

El futbolista, de 31 años, explicó también que puede actuar «como pivote más defensivo o en una posición más adelantada». Sobre sus posibilidades de debutar en la Nueva Condomina en el partido que el Real Murcia disputará contra el Villanovense, apuntó que «esta semana sufrí un golpe en el pie que me provocó mucho derrame y se temió que tuviera una fractura, pero es algo que se ha descartado. Probaré en los entrenamientos que quedan hasta el partido y espero llegar bien al domingo».

Pallardó también destacó que «la competencia que existe en el equipo servirá para que todos estemos bien físicamente» y admitió que es algo «sano porque demuestra que el equipo tiene muy buenos jugadores y eso favorecerá que ninguno baje los brazos». El centrocampista no ocultó que «el objetivo es acabar primeros porque te da más opciones para subir» .