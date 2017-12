Fútbol | Real Murcia Un cambio tranquilo en el mes de enero José María Salmerón, en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM Salmerón descarta que vaya a haber una revolución en el Murcia este mercado de invierno, como ocurrió el curso pasado ALBERTO GÓMEZ Murcia Viernes, 8 diciembre 2017, 12:29

Desde el desembarco del equipo de Raúl Moro en la Nueva Condomina, la planificación deportiva del Real Murcia se ha caracterizado por el movimiento constante de futbolistas. En las dos últimas ventanas de fichajes, Deseado Flores, director deportivo de los murcianistas, ha realizado 29 incorporaciones, 11 en enero contando a Álvaro Romero, aunque no llegó a debutar con la primera plantilla grana, y 18 el pasado verano contando al delantero Adrian Wojcik, que se encuentra cedido en el Adarve madrileño. Sin embargo, de cara al mercado que se pondrá en marcha el próximo enero parece que la tendencia variará. Así lo expresó ayer el propio entrenador de los pimentoneros, José María Salmerón.

En la comparecencia previa al choque de Liga contra el Lorca Deportiva afirmó que «no creo que vaya a haber ninguna revolución». El técnico de los murcianos apuntilló que «lo que no vamos a hacer es firmar por firmar. Solo traeremos lo que mejore». Por ello, Salmerón envió un mensaje de tranquilidad a los suyos: «El jugador nuestro debe estar tranquilo porque no va a haber una gran revolución en enero». El preparador de Almería reconoció que los fichajes «no me preocupan». Aun así, admitió que «tenemos la baja de Curto, que vamos a cubrir».

Una vez ocupada la ficha del delantero catalán, cada refuerzo que cierre la dirección deportiva deberá suponer una baja de la actual plantilla porque el Murcia no tiene más fichas federativas disponibles. Para Salmerón, no obstante, lo capital pasa en la actualidad por «lo que ocurra en la competición antes de Navidad. Solo me preocupa acabar sumando los seis puntos que están en juego. Luego vendrá el parón».

Xiscu está descartado para el partido contra el Lorca Deportiva, mientras que Jordan y Juanra son duda

Otro tema que sí preocupa en la actualidad al entrenador grana es el estado físico de sus jugadores. Las bajas por lesión han menguado mucho en las últimas semanas, pero todavía quedan futbolistas tocados. Uno de ellos es Xiscu. Sobre él, Salmerón aclaró que «de momento, no está para jugar porque la semana pasada trabajó con el grupo en sesiones de nivel más bajo y le volvió la molestia, por lo que no queremos arriesgar». El ex del Real Zaragoza se encuentra en el dique seco desde que se lesionara en el tobillo, el 1 de octubre.

Otros futbolistas del plantel pimentonero van mejorando de sus molestias semana a semana. «Estamos recuperando a Jordan y Juanra, pero vamos a esperar hasta el último momento para saber si podrán jugar el domingo o no». El que sí podrá jugar contra el Lorca será Armando. Salmerón habló ayer de su polivalencia tras estar en el anterior partido contra el Betis Deportivo en defensa: «Tiene cualidades para hacerlo bien de central e, incluso, de lateral».

Pedro Martín, poco a poco

Dentro de la nómina de jugadores que han arrastrado molestias en las últimas semanas se encuentra también el delantero Pedro Martín. Salmerón dijo de él que «le estamos dando minutos para que mejore su condición física poco a poco. No queremos precipitarnos». Por otra parte, una de las principales quejas que expresó el actual técnico del Murcia al poco de ocupar el cargo tuvo que ver con el mal estado que presentaba el césped tanto de la Nueva Condomina como de Cobatillas. Sobre ello, explicó que «los campos van mejorando, pero necesitan tiempo. Todavía no están en sus mejores condiciones, pero esperemos que para después de Navidad la semilla haya crecido».

El hecho de que el Murcia truncara la jornada anterior contra el Betis su racha seguida marcando gol no es algo que perturbe a su entrenador. Al respecto, Salmerón comentó que «no puedes estar preocupado si generas ocasiones. Me preocupan más las sensaciones».

Sobre el Lorca Deportiva, el entrenador pimentonero pronosticó que «son peligrosos a balón parado y tratarán de meter mucha gente por delante del balón». En cuanto a su equipo, matizó que «hay que mejorar en todo: táctica, ataque, defensa, juego con y sin balón, y nivel individual y colectivo».