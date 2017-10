La campaña de Copa para picar a Messi llega hasta Argentina

El Real Murcia puso en marcha hace un par de días una campaña para buscar que Messi jugase en la Nueva Condomina en el partido de ida de la ronda de Copa que los granas jugarán contra el Barcelona la próxima semana. Los pimentoneros buscaron picar al astro argentino por no haber marcado en el feudo murcianista en los dos partidos oficiales que ha disputado, uno con su selección en el choque inaugural y otro con el Barça en la última temporada de los murcianos en Primera. La campaña está siendo un éxito. El reto a Messi ha corrido como la pólvora y la 'invitación' del Murcia a la estrella de los culés adquirió rápidamente repercusión nacional e internacional. Medios de toda España se han hecho eco del cartel del encuentro entre murcianos y catalanes con el que la directiva de Raúl Moro quiere convencer a Messi.

En la campaña especial de cartelería se puede leer: 'Jugaste hasta en mi inauguración y en 11 años todos estos jugadores me han marcado... Pero tú, después de dos partidos ya jugados, aún no lo has conseguido'.

En Argentina, rotativos como el deportivo 'Olé' también recogieron en sus páginas la campaña. En el Murcia confían en que se den cita más de 20.000 personas y consideran que los días previos al partido haya un repunte en la venta de entradas.