Carlos Martínez tira del conjunto grana en los momentos delicados El extremo cordobés ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos, todos ellos vitales para el equipo de Salmerón JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 8 mayo 2018, 03:44

Es un futbolista que ha caído de pie en el Real Murcia. Llegó en el pasado mercado invernal y en apenas diez partidos se ha convertido en una pieza clave en el engranaje de Salmerón. Carlos Martínez, a pesar de que tuvo que parar un mes por un problema muscular, reapareció con la camiseta grana ante el Extremadura el 15 de abril y con solo 13 minutos disputados consiguió el 2-1 en el minuto 84 de partido y puso la primera piedra de una remontada épica con un excelente gol de cabeza en el que mezcló astucia, colocación y una técnica muy depurada.

Una semana más tarde, y también a pesar de jugar solo 29 minutos con la camiseta grana, fue vital en la victoria del equipo grana en Badajoz, un conjunto que solo había perdido un partido como local en toda la campaña. El jugador cordobés, que salió desde el banquillo, anotó el 1-3 y encarriló de forma definitiva el choque para la escuadra murciana. Aunque Carlos Martínez no vio portería en los 37 minutos que jugó frente al Betis Deportivo, el pasado domingo volvió a conseguir otro tanto importante para el Murcia en el Artés Carrasco.

El jugador fichado en el mercado invernal por la secretaría técnica grana que dirigía Pedro Gómez Carmona, cazó un balón en la frontal del área lorquina y con una vistosa vaselina batió a Hortal. Carlos Martínez consiguió adelantar a su equipo tras una primera parte en la que no fue mejor que el conjunto de Mario Simón, que no mereció marcharse al vestuario por detrás en el marcador. Cabe recordar que Carlos Martínez llegó al Real Murcia tras participar en 11 partidos del Lorca FC entre Liga y Copa en los que consiguió marcar un gol.

Precaución máxima

David Sánchez y Juanra están en peligro. Ambos vieron ante el Lorca Deportiva su cuarta tarjeta amarilla y si el próximo domingo vieran la quinta no podrían participar en el primer partido de la eliminatoria del 'playoff'. En la misma situación está Jordan Domínguez, aunque el centrocampista gallego tiene un problema en el tobillo y será baja para los próximos días. Si David Sánchez o Juanra no ven amarilla ante el Linense, o simplemente no juegan, entrarán limpios en el 'playoff'. Pasará lo mismo con los jugadores que acumulen tarjetas, ya que en la fase de ascenso arranca de cero un nuevo ciclo de tres tarjetas para todos los futbolistas de todos los equipos.

Eso sí, los que vean una tarjeta roja ante el Linense sí se perderán el primer partido de 'playoff' que se disputará, previsiblemente, el fin de semana del 19 y 20 de mayo.