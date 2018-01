«Fuera de casa jugamos más tranquilos» Salmerón bebe agua en el partido de ayer. / Javier Carrión / AGM Salmerón, que reconoce que en la Nueva Condomina «debemos mejorar», dice que el Murcia «busca un delantero» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 29 enero 2018, 09:27

El Real Murcia truncó ayer la racha de ocho jornadas seguidas sin perder que le había colocado como cuarto clasificado por primera vez en la temporada. Tras la jornada de ayer los granas se mantienen en la cuarta posición, aunque tras la derrota contra el Melilla los norteafricanos superarían a los granas en el caso de empatar a puntos al final de la Liga. Además, los pimentoneros no han sido capaces de marcar y, por tanto, ganar ninguno de los últimos tres partidos que han disputado ante su público en la Nueva Condomina. Empataron frente a Lorca Deportiva y Recre y perdieron ayer ante el Melilla.

A pesar de ello, José María Salmerón, técnico del club grana, mostró a la conclusión del partido de ayer un tono amable y un análisis conciliador. «Más que no ganar en casa me preocupa que la cabeza esté limpia. Es cierto que fuera de casa jugamos más tranquilos. Como locales tenemos pocos espacios y debemos mejorar», comentó. Aun así, el técnico de Almería comentó que «hemos hecho más merecimientos para ganar que el contrario».

Salmerón no escondió que «la derrota duele mucho, pero esto no es fácil. Es verdad que en la primera parte nos ha faltado personalidad ante un Melilla que dejaba muy pocos espacios, pero ellos no nos han llegado casi. El gol en contra nos ha llegado cuando mejor estábamos, y después ellos han puesto mucha gente a defender y aun así hemos generado ocasiones», afirmó.

«No descarto acogerme a la cláusula de mi contrato y marcharme del Murcia», afirmó ayer Biel Ribas

El encuentro contra los melillenses supuso el estreno con el Real Murcia del defensa Molo y el extremo Carlos Martínez, una vez que el club pudo desbloquear la suspensión de sus derechos federativos que pesaba sobre la entidad por las denuncias que acumularon ante la AFE. Salmerón dijo de los nuevos que «Molo ha estado serio y fuerte atrás, y Carlos nos ha ofrecido desborde. Los dos han hecho un muy buen partido y han estado en buena línea como todos sus compañeros».

Una de las cuestiones que más llamó la atención fue comprobar que los murcianos Armando y Juanma Bravo no fueron titulares pese a que ambos cuajaron una buena actuación en el partido de la jornada anterior en El Ejido. David Mateos actuó como pivote en la zona ancha. De él comentó su entrenador que «ha estado muy bien. Ya ha jugado con anterioridad en esa posición. Yo lo sabía. De todas formas tenemos 3 ó 4 jugadores de mucho nivel en el centro del campo. No hay que olvidar que jugar en el Real Murcia no es fácil».

En el partido contra el Melilla también dio el susto el portero Biel Ribas cuando se estampó contra el poste al despejar el lanzamiento de una falta que se marchó al larguero. «Tenía el brazo dormido y lo tendrán que valorar los médicos esta semana», explicó Salmerón. El que no pudo seguir fue el lateral Juanra, que dejó su lugar al argentino Fede Vega. «Tiene problemas en los isquiotibiales y lo hemos tenido que cambiar. Valoraremos durante la semana».

Por otra parte, faltan dos días para el cierre del mercado de fichajes y el preparador grana apuntó que «pueden preocupar más unos puestos que otros para reforzar, pero depende de muchas cosas. Estamos buscando un delantero que nos permita encontrar el nivel que queremos. Hasta el día 31 hay tiempo para que se produzcan movimientos».

El cabreo de Biel Ribas

El meta Biel Ribas alimentó ayer la polémica al declarar en Onda Regional que «no descarto acogerme a la cláusula de mi contrato e irme del Murcia». El portero se refirió en estos términos al punto de su contrato que recoge que el jugador puede quedar libre si acumula un mes y diez de retraso en el cobro de su salario. No obstante, el futbolista balear matizó que «hablaré con el club».

En el palco ocuparon posiciones preferentes el gestor del Murcia Mauricio García de la Vega y el consejero delegado Deseado Flores. También acudieron otras personalidades como el exrector de la Universidad de Murcia José Antonio Cobacho. Raúl Moro, por su parte, presenció el choque desde su palco.

Cabe recordar que la primera plantilla grana acumula dos nóminas sin cobrar (noviembre y diciembre), además de la del mes de enero, que estará también pendiente en apenas 48 horas. En todo caso, la jornada de hoy será clave para acercar posturas entre el vestuario y el actual gestor grana, Mauricio García de la Vega, que aseguró en su llegada que afrontaría las deudas del club.