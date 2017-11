El casting para suplir a Elady Pedro Martín, delantero. Es la principal referencia ofensiva del Murcia tras la lesión de Curto y la probable sanción a Elady. Suma tres goles en la Liga y dos en la Copa, y acaba de salir de una lesión / Nacho García/ AGM Además de Pedro Martín, Salmerón podría tirar de Carnicer y Jordan en el derbi JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 8 noviembre 2017, 02:29

El mundo para Salmerón no se acaba con la sanción a Elady. El jugador jienense conocerá hoy cuántos partidos se perderá, tras ser expulsado el pasado domingo ante el Jumilla. En el club grana de puertas para adentro y pese a los recursos interpuestos en la federación, todos esperan una sanción de más de un partido. Elady no es Messi, ni Cristiano ni Griezmann, pero para el Murcia se había convertido en su futbolista más resolutivo, capaz de ganar él solo partidos como el del Granada B y el del Jumilla. De hecho, había tomado el relevo de Víctor Curto, el corazón grana hasta su lesión.

El entrenador del Real Murcia ya trabaja para reorganizar su equipo. El almeriense había tirado de Elady como delantero en dos de sus partidos, aunque también lo utilizó de extremo y mediapunta. Ahora es Pedro Martín el que tiene todas las papeletas para ser el delantero centro titular en el Cartagonova. La pasada semana reapareció tras una lesión muscular que le tuvo fuera de juego desde el 15 de octubre hasta el 5 de noviembre. Su bagaje hasta entonces fue de 3 goles en Liga y 2 en Copa, aunque ahora, sin Curto ni Elady, los otros dos grandes goleadores, tendrá más responsabilidad.

Aunque el club presentó un recurso, Elady puede ser castigado duramente por su reciente expulsión

Pero José María Salmerón quiere hacer más movimientos que se convertirán en una oportunidad de oro para jugadores que han aparecido en el once alguna vez y que no son titulares. David Mateos, que con la llegada de Salmerón pasó de la posición de central a la de pivote, está lesionado para el derbi y ha dejado también un hueco que hay que cubrir. El entrenador del Real Murcia busca acompañante para David Sánchez y Armando en la cocina del club grana y Jordan es uno de los principales candidatos.

Aunque el jugador gallego ha tenido más presencia en la Copa, competición en la que ha jugado 4 partidos (262 minutos), que en la Liga (195 minutos), está convenciendo a Salmerón semana a semana. El exjugador del Toledo firmó una gran actuación frente al Barcelona con un trabajo gris, y que salió en la parte final del choque contra Las Palmas para apuntalar una victoria en un campo pequeño y de césped artificial. Frente al Jumilla, y para evitar las acometidas del equipo vinícola, el entrenador del Murcia le dio entrada nada más arrancar la segunda parte. 41 minutos que Jordan supo aprovechar, mostrando su intensidad y su capacidad para recuperar el balón. En el Cartagonova, Jordan podría aparecer en dos puestos del once: en el centro del campo para aportar músculo o pegado a una banda.

El Cartagonova también es un buen escenario para que Fran Carnicer tome las riendas del Real Murcia de una vez. Una misión con la que no pueden ni Armando ni David Sánchez, a los que les falta creatividad, justo la característica principal del exjugador del Albacete que llegó el pasado verano al club grana como uno de los fichajes estrella. Reapareció el pasado domingo tras estar ausente por lesión desde el 1 de octubre, fecha en la que Sanlúcar fue destituido. Ante el Jumilla Carnicer disputó 14 minutos pero salió motivado y ordenó el juego grana, dándole más verticalidad. Carnicer sí ha brillado en la Copa, competición en la que disputó tres partidos, aunque en la Liga tuvo menos protagonismo. De hecho la falta de continuidad es el principal enemigo de un futbolista que, como Jordan, puede jugar de organizador o pegado a una de las dos bandas.

Los damnificados

Pero hay más futbolistas que están buscando un hueco en el once de Salmerón para el derbi. Santi Jara parece inamovible, mientras que Molinero y Chamorro no han terminado de aprovechar sus oportunidades. Ambos se podrían caer de la lista de habituales de Salmerón. El primero ha jugado en todos los partidos con el almeriense, pero no jugó nunca los noventa minutos. El segundo fue titular en dos, pero no ha deslumbrado.

Por detrás aprietan Xiscu y Nadjib. El primero superó un esguince de tobillo y ya entrena al cien por cien, mientras que Nadjib, otro centrocampista con vocación ofensiva, disputó el choque compelto de Copa frente al Barça, dejando jugadas de gran calidad. Forman parte de una plantilla que no ha rendido acorde a su potencial y que ahora está inmersa en un casting para buscar el relevo de Elady, de Mateos y de los jugadores que no están rindiendo como se esperaba.