A la caza del premio gordo en una final para Sanlúcar Un entremiento del Olot esta temporada. / Martí Albesa El Real Murcia se mide al Olot, último obstáculo que debe superar para enfrentarse a un rival europeo en la cuarta ronda de la Copa, en una cita en la que el técnico grana se juega su continuidad. Un resbalón hoy dejaría tocado al entrenador murcianista, que el domingo tiene otro examen ante el Villanovense

La afición del Real Murcia se merece una alegría de las gordas. La grada murcianista es una de las más castigadas de España, especialmente en los últimos años, cuando fue testigo en primera persona de grandes batacazos, administrativos y deportivos. Son los seguidores de un club con morfología de Primera División que habita desde hace cuatro en el pozo de la Segunda B.

En un paraje desolador, entre tanta ruina, el Murcia de Sanlúcar tiene una oportunidad de oro para devolver la sonrisa y la ilusión a sus aficionados durante al menos unas semanas. Para ello debe ganar el partido de esta noche ante el Olot y colarse en el bombo de la próxima semana para el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa, en los que podría caer emparejado con el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, entre otros. Instituciones que, de haberse hecho las cosas bien en el Murcia décadas atrás, deberían pasar por la Nueva Condomina al menos una vez cada temporada. Sanlúcar, podría matar dos pájaros de un tiro. Además de dar un caramelo a su afición, pondría a salvo su pellejo hasta el próximo domingo, cuando el club grana visite al Villanovense en la Liga, su auténtica guerra esta temporada.

El conjunto catalán, con los exgranas Nacho Pérez y José Martínez, viaja hoy en avión a Alicante

«No me afectan los gritos en mi contra, soy una persona muy lineal, para lo bueno y para lo malo. La tranquilidad me la transmite el vestuario. El equipo está trabajando bien para mejorar. Necesitamos a la afición y sabemos que van a estar con el equipo», dice el técnico gaditano al referirse a los cánticos contra su persona que parte de la grada de la Nueva Condomina profirió el pasado sábado. Precisamente, las secuelas de la derrota contra el UCAM han hecho daño al Murcia: «Hay que demostrar que nos hemos recuperado del derbi. El equipo estaba jodido, pero he visto bien estos días a los jugadores. Hay que dejar aparcadas las penas».

Fran Carnicer. Centrocampista: Con el cambio de sistema el técnico grana lo relegó al banquillo. Ante el Olot puede demostrar que es imprescindible para el Murcia y que puede ser su líder en el césped.

Marc Mas. Delantero: Goleador de 27 años que la pasada temporada fue clave en el ascenso del Olot al marcar 31 goles en Tercera. Esta campaña solo ha anotado uno, en Copa, ante el Xátiva.

Sanlúcar ha ido componiendo dos onces muy diferentes para la Liga y para la Copa: «Hemos ido utilizando a la plantilla de la mejor manera hasta el momento. Hemos dividido un poco la plantilla para afrontar las dos competiciones, pero todos los jugadores son importantes. Todos ellos tienen nivel para ser titulares y todos pueden jugar. En adelante, los jugadores de la Copa también jugarán en la Liga. Siempre hemos hecho equipos competitivos». El Murcia no va a pecar de exceso de confianza ante un equipo presuntamente inferior: «No hay un atisbo de confianza ni de relajación de cara al partido ante el Olot. No vamos a confiarnos, somos muy conscientes de lo que nos jugamos. Garantizo que el vestuario no se va a relajar. Los futbolistas saben de qué va la Copa del Rey y tenemos la experiencia del partido del Écija, un rival muy parecido, que nos ganó».

El entrenador del Murcia elogia a su rival: «Es un equipo muy organizado en su estructura defensiva, que hizo rotaciones en el último partido de Liga y que tienen calidad para jugar el balón y, además, buscar la velocidad por las bandas. Tienen gente con experiencia y es un equipo que tiene la misma ilusión que nosotros de pasar a la cuarta ronda». El equipo catalán cuenta con las bajas de Yeray y Guzmán y con la duda del extremo Nacho Pérez, exjugador del Real Murcia.

Colaboración con la UMU

El edificio de Convalecencia de la Universidad de Murcia fue el escenario elegido para la firma, ayer, del acuerdo de colaboración entre la UMU y el club grana, «un acto de sinergia entre ambas instituciones. No solo se trata de hacer una labor formativa, también de realizar proyectos de colaboración conjuntos. La camiseta grana también podría lucir el nombre de la Universidad», dijo Aurelio Olmedilla, director del Servicio de Actividades Deportivas de dicha entidad formativa. Al acto acudieron, además, José Orihuela, rector de la Universidad, y Carmen Ferrándiz, la vicerrectora.

Por parte del club grana estuvieron presentes los consejeros Deseado Flores y José Carrilero, además del presidente Raúl Moro: «Son dos marcas muy reconocibles dentro de la Región y fuera de ella. Hemos tartado cien años en llegar a este acuerdo», resaltó mandatario grana. Cabe recordar que parte de los equipos de la cantera del Real Murcia entrenan desde hace meses en las instalaciones universitarias del Campus de Espinardo.

Equipo humilde en el que manda Martín Posse El Olot viajará hoy a Murcia, tras volar desde el aeropuerto de Barcelona hasta Alicante. El equipo presidido por Joan Agustí, un empresario de la localidad que llevó al hoy rival grana desde Primera Regional hasta Preferente con 8 ascensos en 10 años, diseñó un equipo modesto para intentar mantener la categoría y no endeudar a un club que cuenta esta campaña con cerca de 400.000 euros de presupuesto, cantidad sensiblemente inferior al que se ha gastado el Real Murcia para intentar subir a Segunda División. La verdadera estrella del Olot es Martín Posse, mediapunta argentino que llegó al Espanyol desde el Vélez Sarsfield. En Argentina consiguió cuatro ligas, una Libertador y una Intercontinental, mientras que en el equipo barcelonés, al que llegó de la mano de Bielsa, levantó dos Copas del Rey. Se formó como técnico en la cantera del Espanyol, para después dirigir al Hospitalet y al Pobla de Mafumet.