Real Murcia La china que nadie quería en el camino Gonzalo Huerto, del Elche, forcejea con Fernando Torres, en el duelo de Copa de esta temporada. / Manuel Lorenzo / EFE El Real Murcia se enfrentará al Elche en la primera eliminatoria del 'playoff' de ascenso. La plantilla ilicitana, que también ha sido tercera, se ha construido a base de talonario y cuenta en sus filas con Tekio, Collantes, Josan, Nino, Javi Flores y Verdú JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 15 mayo 2018, 03:10

El bombo no ha sido generoso con el Real Murcia ya que le emparejó ayer, para la primera eliminatoria por el ascenso, con el peor rival posible. Quedar al final de la liga regular en la tercera posición podía generar daños colaterales, como el hecho de cruzarse, a las primeras de cambio, con el Elche, uno de los equipos construidos a base de talonario y diseñado para ascender.

El rival grana, que ha contado con tres entrenadores esta campaña, ha encontrado la regularidad con la llegada de Pacheta, ex del Cartagena, sucesor de Vicente Mir y posteriormente de Josico, también con pasado en la Región. De hecho, el conjunto franjiverde no ha perdido en las últimas once jornadas y cuenta en su plantilla con dos futbolistas murcianos como Tekio y Gonzalo Verdú, además de otros que han pasado por el equipo grana como Javi Flores, que militó en el Murcia en la campaña 2014-15. Futbolistas como el portero José Juan, ex del Ciudad de Murcia, y otros como Manolín (La Hoya y UCAM), Collantes (Cartagena y UCAM) y Josan (La Hoya y UCAM) saben lo que signfica este duelo histórico y de alto voltaje.

El club Fundada en el año 1923, la entidad franjiverde ha militado un total de 21 temporadas en Primera y 37 en Segunda. Estadio Martínez Valero. Inaugurado en 1976, albergó tres partidos del Mundial 82. Tiene una capacidad de 33.372 espectadores. Entrenador Pacheta. Ha dirigido al Numancia, en Primera, y al Oviedo, Cartagena, Hércules y Elche, en Segunda B.

El Elche es, con 56 goles a favor, el segundo conjunto más anotador del grupo III gracias a una delantera integrada por un histórico del fútbol español como Nino, que ha marcado 12 goles, los mismos que Benja y uno más que Sory Kaba, otro delantero que huele a Segunda División. Uno de los aspectos que marca la eliminatoria es que ambos conjuntos tienen un estilo similar, más amigos de jugar al contragolpe y ceder el balón al rival que construir desde atrás.

«Enfrentarnos al Elche era una posibilidad, es un gran partido, con grandes aficiones y un viaje corto. Somos competitivos y no tenemos miedo a nadie», asegura Salmerón. Víctor Gálvez, presidente grana, se mostró más eufórico tras el sorteo: «Somos dos históricos y vamos a subir. Nosotros somos un grande, así que serán los demás quienes nos tengan miedo. Estamos preparados para este partido».

Domingo, a las 18.30 horas

LaLiga confirmó ayer en un comunicado que retransmitirá los partidos de la fase de ascenso a Segunda. Será a través de los canales beIN LaLiga y LaLiga 123 TV. El Murcia-Elche se jugará el domingo, a las 18.30 horas; y el Cartagena-Rayo Majadahonda, el sábado, a las 16.15 horas.