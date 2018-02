Chrisantus, la única sorpresa Chrisantus, en un partido con Las Palmas en 2013. / Álex Domínguez El Murcia solo ficha al ariete nigeriano y piensa en incorporar jugadores en paro JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 1 febrero 2018, 02:45

Pedro Martín ya tiene acompañante en la delantera grana. Se trata de Miki Chrisantus, un nigeriano de 27 años que militaba en el PAS Lamia de la Segunda División griega. El nuevo atacante del Murcia, que además de como referente puede jugar en las bandas, es un auténtico trotamundos desde que llegara al Hamburgo, de la Primera alemana. De allí pasó al Karlsruher, donde estuvo dos temporadas y marcó 11 goles. No fue su única experiencia en el fútbol germano, ya que seguidamente se enroló en el Frankfurt, de Segunda, en el que anotó 8 goles.

De este equipo saltó al fútbol español para recalar en Las Palmas, conjunto en el que militó dos temporadas y llegó a jugar una promoción de ascenso a Primera. En total anotó 23 goles en su primera experiencia en España antes de marcharse a Turquía, donde jugó en el Sivarspor. También tuvo una breve experiencia en el AEK Atenas antes de volver a España para jugar en el Reus, en Segunda, donde disputó solo 9 partidos. Esta temporada, en el fútbol griego, apenas ha jugado tres partidos.

El de Chrisantus fue el único fichaje grana en la jornada de ayer y se une a los anteriores de Molo, Carlos Martínez y Charlie Dean. Eso sí, el Murcia no cierra la puerta a que lleguen otros jugadores en las próximas horas que actualmente se encuentran en paro, ya que aún tiene tres fichas libres. Respecto a las salidas, Fede Vega, Fernando Llorente, Abel Molinero, Salva Chamorro y Álex Ortiz abandonaron la entidad grana, mientras que Biel Ribas, que negoció hasta última hora con el Córdoba y el Reus, no descarta marcharse a un equipo extranjero si la situación del club no mejora. De los exgranas, Llorente firmó en el Mirandés y Fede Vega en el Lorca FC de Segunda.

Othoniel Arce espera y Xiscu no saldrá cedido

El que definitivamente se queda es Xiscu, que podía salir cedido, y que seguirá de grana. Mientras, Othoniel Arce entrenó en la jornada de ayer con el equipo grana en Cobatillas. El mexicano se ejercitó con los que pueden ser sus próximos compañeros, a falta de solucionar los problemas burocráticos: «Es un jugador que creemos que puede aportar, aunque está a prueba. Veremos si nos puede ayudar y ya decidiremos si gestionamos el fichaje. El jugador está en el paro y podemos ficharlo más adelante. Primero decidiremos si lo queremos o no», dijo ayer Pedro Gómez, director deportivo del club grana.

El Murcia ha gestionado en las últimas horas la incorporación del exfutbolista del Necaxa, pero tiene un trámite burocrático que solucionar, ya que se trata de un jugador extranjero sin pasaporte comunitario, circunstancia que se une a que el Murcia es un club con deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Es una medida legal que el Murcia quiere solucionar en las próximas horas. Ayer, de hecho, intentó que lo fichara la Cultural y se lo cediera después.