Cinco razones para soñar con el liderato

El Murcia se ha colocado a dos puntos de la cima, un objetivo que parecía inalcanzable hace un mes. La mejoría en defensa, el reparto goleador, relevos de calidad, la fragilidad de sus grandes rivales y un calendario favorable, sus principales argumentos

Los aficionados murcianistas estaban el pasado 23 de octubre con la moral por los suelos. El equipo grana, después de disputar el partido de la décima jornada en San Fernando y caer 3-2, estaba asomado al abismo y situado en el puesto de promoción a Tercera, con los mismos puntos que El Ejido, decimoséptimo, ya metido entre los cuatro últimos. Salmerón acababa de llegar, pero el equipo grana no había emitido ninguna señal que permitiera a sus seguidores soñar con ir para arriba. Tras las primeras diez jornadas el futuro, en lo deportivo, era negro. El Murcia estaba en su momento más bajo, a ocho puntos de los puestos de 'playoff' y a nueve de un liderato que ostentaba el Écija.

Pero poco más de un mes después el futuro es esperanzador. No solo porque el Murcia ha sido capaz de remontar casi todos los puntos de desventaja y tocar los puestos altos con la punta de los dedos, también porque tiene motivos para soñar con llegar a lo más alto de la clasificación en algunas semanas más. Y porque tiene el viento a favor para ser el que finalmente se alce con una primera plaza que supone medio billete hacia Segunda. Los aficionados murcianos han pasado de la desesperanza a estar ilusionados con un equipo que ahora promete.

Uno de los grandes pilares sobre los que Salmerón ha edificado al nuevo Murcia es la solidez defensiva. Cuando el almeriense llegó al banquillo grana tras la jornada nueve, su nuevo equipo acumulaba 11 goles en contra, una cifra que solo se ha incrementado en cinco tras siete partidos. Y eso que en su estreno, y con apenas tres entrenamientos, el Murcia encajó un 3-2 en San Fernando. En los otros seis partidos a las órdenes de Salmerón, el Murcia ha sido una roca en cinco, en los que no encajó ningún gol, y solo vio su portería perforada en Cartagena, donde recibió dos. Pedro Orfila y Álex Cruz se han convertido en una pareja de centrales segura, igual que Forniés en la banda izquierda, donde ha aumentado su rendimiento. Con esta receta, Salmerón ya llevó al UCAM a Segunda hace solo dos temporadas.

¿A QUÉ SE AGARRA EL MURCIA PARA SOÑAR? 1 SOLIDEZ DEFENSIVA EN LA PARTE DE ATRÁS El Murcia ha cambiado su fisonomía con Salmerón. Ha ganado cinco de los últimos siete partidos dejando su portería a cero. 2 FONDO DE ARMARIO Y ALTERNATIVAS A pesar de las bajas de Curto y Elady el Murcia no se resiente. Carnicer y Jordan ya brillan, y Mateos y Xiscu están preparados. 3 CAPACIDAD GOLEADORA Cuando se lesionó Curto, con 9 goles, apareció Elady, que anotó 6. Tras su sanción, ha emergido la figura de Santi Jara, vital en los dos últimos choques. 4 DEBILIDAD DE SUS PRINCIPALES RIVALES El Cartagena solo ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y el Extremadura perdió los últimos dos. Y el UCAM acumula más de un mes sin ganar. 5 CALENDARIO ASEQUIBLE El Real Murcia se mide en las dos próximas semanas al Betis Deportivo y al Lorca Deportiva, equipos que coquetean con el descenso. En la segunda vuelta recibirá al Extremadura y al Efesé.

El equipo no ha encajado un solo gol en cinco de los siete encuentros con Salmerón en el banquillo

Elady y Santi Jara

A pesar de que el equipo grana ha mejorado atrás, no ha empeorado en la parte de arriba. Y eso que ha perdido para el resto de temporada a Víctor Curto, su jugador más acertado de cara a la portería contraria. Cuando el delantero tarraconense cayó lesionado sumaba nueve goles entre Liga y Copa, pero encontró relevo en Elady, que hasta ese momento no se había mostrado excesivamente acertado. Desde entonces el jienense ha marcado seis goles en Liga, muchos de ellos determinantes para la victoria final en partidos como el del Granada B (2-0) y el Jumilla (1-0). Lo mejor de todo es que tras la sanción de cuatro partidos que cayó sobre el jienense después de ser expulsado ante el Jumilla, apareció Santi Jara, que hasta este momento de la temporada no había sido tan letal. El extremo de Almansa, con un gol en Almendralejo y otro en Murcia ante el Badajoz, ha dado los seis últimos puntos a su equipo.

Otro de los grandes argumentos que tiene el Murcia para ser aspirante al primer puesto es su fondo de armario. Mientras que otros equipos como el Cartagena están perdiendo gas por las bajas, el grana ha sobrevivido sin Curto ni Elady, y aspira a recuperar al resto de sus jugadores en los próximos días. Salmerón se va a encontrar ahora con un problema de espacio, ya que hombres como David Mateos buscarán sitio en el centro de la defensa o en el centro del campo, donde Jordan y Fran Carnicer se han sumado a Armando, Llorente y David Sánchez, todos ellos con calidad para jugar en un aspirante al ascenso. Futbolistas como Fede Vega, uno de los más cotizados de la plantilla, se van entonando, al igual que Salva Chamorro, que ya es útil para su equipo en la delantera. Los sub 23 del Murcia también están un paso por encima de los jugadores de esta edad en el resto de aspirantes. Como Xiscu y Juanra, que ya saben lo que es ser titular. Además, Deseado Flores ya está planeando reforzar la delantera, la medular y la defensa.

La endeblez de los otros grandes candidatos a acabar la Liga como primeros también ayuda al Murcia. En el grupo IV de Segunda B solo hay tres puntos de diferencia entre el primero y el décimo. Parece que nadie quiere ser líder. El Cartagena solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, mientras que el Extremadura ha sumado dos derrotas consecutivas, ganando solo uno de los últimos cinco encuentros. El UCAM no ha vencido en ninguno de sus últimos cinco partidos, mientras que el Granada B solo ha ganado dos.

Respecto al calendario, el Murcia tiene por delante partidos ante equipos de la zona baja como el Betis Deportivo y el Badajoz, conjuntos que solo han ganado uno de los últimos cinco partidos. En la segunda vuelta, el Murcia recibirá en casa al Cartagena y el Extremadura.