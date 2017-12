Cinco suspensos antes de Navidad Gráfico Tras llegar al ecuador, solo Ribas y Orfila brillaron a gran nivel; Llorente, Vega y Chamorro, las decepciones. Entre los entrenadores, Salmerón ha sido el que ha dado con la tecla, dotando a la plantilla de un plan de juego y un carácter solidario atrás JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 19 diciembre 2017, 12:59

El Real Murcia arrancó la Liga el pasado verano como uno de los grandes candidatos al ascenso a Segunda. Deseado Flores, el director deportivo grana, hizo una gran apuesta para conformar una plantilla que luchara, como gran objetivo, por el primer puesto del grupo, y posteriormente por intentar dar el salto de categoría en una sola eliminatoria. Así, solo 5 jugadores de la plantilla de la pasada campaña siguieron vistiendo la camiseta grana y el Murcia se lanzó al mercado dispuesto a luchar por los hombres más cotizados y costosos, como hicieron, por ejemplo, el Mallorca, el Elche y el Extremadura, que son los que más emolumentos prometieron a futbolistas que, en muchos casos, disfrutan de un sueldo más alto en Segunda B que en Segunda.

Pero tras 19 jornadas de Liga, después de la primera vuelta de la competición, no todos los jugadores que se quedaron ni todos los fichajes que realizó Deseado Flores han rendido a un gran nivel. Es más, aunque algunos han sacado una nota parcial de sobresaliente esta temporada, hay otros que aún pueden mejorar, un buen grupo cuyo rendimiento es bueno pero no basta y otro, más reducido, que ni siquiera llega al aprobado. Una plantilla con el potencial de la grana, a pesar de que está desequilibrada en algunas posiciones, tiene que dar más de sí ya que después de llegar al ecuador de la liga regular, el Murcia es solo quinto, con 30 puntos, a 3 del 'playoff' y con un bagaje de 8 victorias y 6 empates en 19 partidos.

De los 22 futbolistas que forman la plantilla grana, solo dos llegan al sobresaliente. Se trata de Biel Ribas y Pedro Orfila, los dos mejores hasta ahora. El portero balear ha parado tres penaltis e innumerables ocasiones de goles, y siempre ha estado firme, demostrando que es un portero de Segunda. Solo tiene un pequeño lunar: su actuación en el derbi del Cartagonova, en el que pudo hacer algo más en los dos goles blanquinegros. Junto a él, en lo más alto, está Pedro Orfila, un defensa que ha ido mejorando con el paso de las semanas y que es imprescindible en la defensa. Ha sumado ya tres goles en jugadas a balón parado.

Los entrenadores SANLÚCAR (Hasta la jornada 7) 7 partidos de Liga y solo una victoria. Sin soluciones en defensa, su Murcia cumplió en la Copa. VÍCTOR BASADRE (Jornadas 8 y 9) Jornadas 8 y 9Solo dirigió dos partidos. Una victoria y una derrota. Ordenó al equipo atrás y goleó al Marbella. SALMERÓN (De la jornada 10 a la 19) En 10 partidos, 6 victorias, 2 empates. Le ha dado solidez al juego grana, pese a las lesiones.

Las lesiones no han dejado rendir a gran nivel a Mateos, Pedro Martín y Xiscu, hasta el momento

Por detrás de Ribas y Orfila se encuentra un grupo de jugadores que todavía pueden dar un poco más. Por encima de todos está Santi Jara, un extremo que ha decidido partidos y que ha firmado jugadas de superior categoría. Sus goles se han transformado en puntos pero, a veces, ha desaparecido. Casi como Elady, que tomó el relevo goleador cuando se lesionó Curto y ya suma 6 dianas en la Liga. Eso sí, su expulsión evitable ante el Jumilla y su sanción de cuatro partidos le impiden optar al sobresaliente. En este grupo también está Forniés, un pulmón con sus subidas por la banda izquierda, que ha cometido fallos atrás que acabaron con goles en contra.

Con una nota igual o por encima del 6 se encuentran cinco jugadores. Uno es Juanra, que, pese a su juventud y a ser sub 23, ha demostrado su valentía y su implicación, ya que ha jugado en varias posiciones. Es el que más cerca ha estado del notable en un grupo en el que también está Armando, un centrocampista que no ha desentonado y que ha jugado también de central. El murciano ha sido titular siempre.

Santomé, el portero suplente, solo jugó en la Copa, pero fue determinante en que el Murcia llegara a la cuarta ronda, mientras que el rendimiento de David Sánchez ha ido de menos a más. El andaluz ha dado consistencia al juego grana. En este grupo también se encuentra David Mateos, un centrocampista que cuando ha estado para jugar, siempre ha rendido a buen nivel. Su problema: llegar en las últimas horas del mercado veraniego, después de varios meses sin jugar, y tener que soportar varias lesiones musculares que le han frenado. A todos ellos hay que sumarle a Curto, lesionado en la jornada 9, pero que dejó nueve goles que sostuvieron al Murcia.

Salvados por los pelos

Con un aprobado raspado han acabado la primera vuelta seis jugadores. Uno es Fran Carnicer, que puede aportar mucho más de lo que ha ofrecido hasta el momento. Ha dejado destellos, pero fue fichado en verano para ser el principal conductor del Murcia. Álex Ortiz, el central, ha alternado grandes actuaciones con otras más discretas y ha acabado 2017 con dos expulsiones casi seguidas, la segunda bastante evitable. Xiscu, que también acaba la primera vuelta con un '5' muy justo, ha cumplido cuando ha estado listo para jugar, pero una lesión en el tobillo y otra muscular después, han frenado su progresión. Jugó de extremo y de lateral e incluso ha marcado un gol. Además, es uno de los sub 23. Como Juanma Bravo, que ha crecido en esta parte de la temporada y ha sido importante en la Copa, o Jordan Domínguez, que aún no sabe con claridad qué posición tiene en la actual plantilla. Con ellos está Pedro Martín, que no ha sabido coger el relevo de Curto. Irregular, las lesiones musculares le están haciendo daño, aunque ha demostrado su olfato con 5 goles.

En el capítulo de suspensos aparecen, claramente, cinco nombres. Por jerarquía, el primero es Fede Vega, que llega desde Segunda y todavía no se ha ganado un puesto en el once. Tiene que dar más. Igual que Abel Molinero, que pese a su gol trascendental en La Línea no ha mostrado la calidad que lleva dentro. A veces desaparece del grupo y es introvertido fuera y dentro del campo. Nadjib tampoco está llamando a la puerta del once y solo ha jugado 32 minutos en la Liga. En la Copa también pasó desapercibido y no está demostrando que es una de las perlas de la cantera del Tenerife. Chamorro, por su parte, está disfrutando de minutos pero ha fallado ocasiones clamorosas que podían haber transformado dos empates del Murcia, ante el Betis Deportivo y el Lorca, en dos victorias. Llorente, por su parte, fue uno de los grandes fichajes del verano, pero no está cumpliendo con las expectativas. Se muestra desubicado y no tiene el olfato goleador mostrado en Cartagena.