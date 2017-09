Fútbol | Real Murcia Otra cita para enganchar a la grada Entrenamiento del Murcia, ayer, en el Pinatar Arena. / Nacho García / AGM El Murcia, que dio una exhibición ofensiva ante El Ejido, busca pasar a la tercera ronda ante el Ferrol. Los abonados granas tienen que pasar por taquilla para una cita en la que Sanlúcar dará minutos a los jugadores menos habituales JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 6 septiembre 2017, 02:18

El Murcia tiene una oportunidad de oro de seguir convenciendo a su afición para que se suban al tren del optimismo grana, muy engordado después de la exhibición ofensiva del equipo de Sanlúcar el pasado domingo ante El Ejido. El equipo grana, después de sembrar dudas en las dos primeras jornadas, se reactivó en la primera ronda de la Copa ante el Cacereño y también en la última jornada liguera, emitiendo señales de equipo campeón, que puede aspirar a acabar primero en la tabla al final de la liga regular si consigue depurar sus errores atrás.

Pero además de su objetivo a medio plazo, el club grana tiene otro a corto plazo: «No tiene nada que ver lo que hizo el equipo ante el Écija y lo que hizo ante El Ejido. Ha ganado en credibilidad. La Copa para nosotros es muy importante. Desde el punto de vista económico estamos tranquilos, sabemos que tenemos el presupuesto de la temporada cuadrado y no necesitamos que nos toque un grande para cumplirlo. Pero a nadie le amarga un dulce y ante el Ferrol tenemos que empujar todos, porque queremos pasar», dice Deseado Flores, director deportivo grana.

El Racing de Ferrol visitó Murcia por última vez en la segunda jornada de la segunda vuelta de la campaña 2014-15, un choque que se resolvió con un solitario gol de Acciari. El rival grana es un histórico del fútbol español, aunque nunca haya militado en Primera. Fundado en 1919, llegó a jugar una final de la Copa en el año 1939, justo después de la Guerra Civil, en una edición con escasa participación. Perdió en la final, disputada en Montjuic, ante el Sevilla. El club gallego, no obstante, ha jugado 34 temporadas en Segunda, la última, la 2007-08.

El actual Racing de Ferrol pelea en el grupo I por meterse en el 'playoff' de ascenso a Segunda, un objetivo que no cumplió la pasada campaña. En las tres primeras jornadas solo ha conseguido cinco puntos, tras vencer al Coruxo y empatar ante la Ponferradina y el Fabril, aunque no ha perdido. El de Miguel Ángel Tena es un conjunto con unas características diferentes a las del Murcia. En esta Liga solo ha marcado dos goles y ha recibido uno, mientras que los granas han marcado en Liga cinco goles y han encajado tres. A los gallegos les interesa un partido cerrado con pocas ocasiones; los de Sanlúcar apostarán por un partido abierto, con espacios, y en el que aparezca la artillería grana en los últimos metros. Las entradas costarán 10 y 5 euros para los abonados y 20 y 10 para los que no lo son.

Lío en el derbi capitalino

Por otro lado, el Murcia y el UCAM no han llegado a un acuerdo para cerrar un precio conjunto para que sus aficiones presencien este curso los derbis entre ambos, tanto el de la ida, que se jugará el sábado 16 de septiembre, como el de vuelta, que tendrá lugar en La Condomina en febrero de 2018. El club grana quería fijar un precio de 10 euros para la afición visitante en el primer derbi y que el coste para sus hinchas fuera idéntico en la vuelta.

Pero el equipo universitario, sin embargo, no tiene previsto llegar a un acuerdo de este tipo con ningún equipo (tampoco lo ha hecho con el Cartagena para el choque del próximo sábado). Quiere mantener su propia política de precios. Desde el UCAM aseguran que tienen una limitación de aforo (6.000 asientos) y que deben proteger sus propios intereses, independiente de lo que hagan los demás. El Murcia, ahora, fijará las entradas para la afición azulona a 15 euros.