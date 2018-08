Fútbol | Segunda B El Murcia ficha a Leal, del Villarreal C, y cede al Orihuela a David Sánchez Migue y Víctor Valentino Gálvez, este martes, tras la firma del contrato. / Real Murcia JOSÉ OTÓN y SERGIO CONESA Murcia Miércoles, 15 agosto 2018, 00:55

Manolo Herrero ya tiene un defensa más. Se trata de Miguel Leal, un lateral derecho que procede del Villareal C, club del que ha formado parte durante los últimos quince años. El futbolista de 21 años ocupará una de las dos fichas sub 23 que tenía libres el club grana. Miguel Leal, que destaca por su polivalencia, se une a Dani Pérez, Charlie Dean, José Ruiz y David Forniés, los otros cuatro zagueros con los que cuenta el club grana en la actualidad. La plantilla no está cerrada aún, ya que Herrero necesita dos defensas más, un lateral zurdo y un central contrastado.

De momento, el que tiene más opciones es Hugo Álvarez, futbolista al que también pretende el UCAM. Eso sí, la oferta grana parece irrechazable, ya que podría llegar hasta los 100.000 euros. Unai Elguezabal, que pertenece al Eibar, es otra de las alternativas si falla Álvarez.

Además, el club confirmó que David Sánchez, como adelantó 'La Verdad', se va cedido al Orihuela, de Tercera, aunque después volverá a defender al Real Murcia desde los despachos, ya que pasará a formar parte de la secretaría técnica grana.

Amistoso en Alicante

El Real Murcia jugará esta tarde en el Rico Pérez (19.00 horas), la 25ª edición del Trofeo Ciudad de Alicante. Será el penúltimo choque de pretemporada. Las entradas cuestan entre 5 y 15 euros.