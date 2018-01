Un comodín para el ataque del Real Murcia Carlos Martínez, ayer, en su presentación como grana. / Nacho García / AGM El cordobés Carlos Martínez, nuevo fichaje grana, es un extremo que puede jugar en las dos bandas y como mediapunta. En La Hoya de Campos logró 9 goles, un año más tarde salvó al Cartagena del descenso a Tercera y dos cursos después fue clave en el ascenso del Lorca de Xu Genbao JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 23 enero 2018, 02:37

Carlos Martínez (Córdoba, 1989) llega al Real Murcia en un momento de total madurez. Tras militar en el Córdoba y en el Lucena, aterrizó en la Región para jugar en La Hoya de José Miguel Campos, un recién ascendido desde Tercera que acabó firmando una campaña brillante, quedando segundo en la liga regular y llegando a la segunda ronda del 'playoff' de ascenso. Y este extremo, capaz de jugar en varias posiciones de ataque, firmó uno de los mejores años de su carrera futbolística, jugando 34 partidos y marcando 9 goles.

Después, en el Cartagena, su temporada no fue tan brillante pero marcó el gol que supuso la salvación del conjunto albinegro, que iba directo a Tercera. En su vuelta a Lorca volvió a ser clave en otra gran temporada, la que el año pasado llevó al equipo blanquiazul a Segunda y en la que el cordobés participó en 41 partidos y anotó 3 goles: «Nos gusta su polivalencia, rapidez y capacidad de generar espacios. Es un jugador muy completo, llega al Murcia en un momento fantástico», asegura Pedro Gómez Carmona, actual director de fútbol grana.

Para inscribir a Carlos Martínez el club debe dar la baja a un jugador sénior de su plantilla: «A día de hoy no tenemos claro quién puede salir. Eso primero lo tendrá que saber el jugador», asegura Gómez Carmona, que quedó satisfecho del juego de su equipo en El Ejido: «Me preocuparía si no generásemos ocasiones. En muchos partidos de Segunda B no se ve ni una ocasión de gol y en los del Murcia siempre hay cuatro o cinco. Me suelo quedar con las cosas positivas. El equipo juega y puede que haya una racha negativa pero el balón entrará. El problema sería que no las generásemos», asegura.

Carlos Martínez quiere sumar otro ascenso a su hoja de servicios: «Vengo con ilusión y con ganas, decidido a bucar el 'playoff' y el ascenso de categoría. Me decidí por el Murcia porque fue el que más insistió. Hay que ir a los sitios donde te quieren de verdad. Tengo la oportunidad de defender a este gran club, ellos creen que puedo aportar cosas buenas», asegura el cordobés, que esta campaña ya suma diez partidos en Segunda. De hecho, llega en plena forma: «Estoy para lo que quiera Salmeron, tanto para jugar de inicio como para quedarme en la grada. Llego del Lorca con buena dinámica, entrenando y jugando».

Para el nuevo jugador grana era fundamental cambiar de aires: «Tenía pocos minutos y siempre el mismo rol. Es bueno que, llegado el momento en el que ellos no te aportan a ti ni yo a ellos, separemos nuestros caminos. Ojalá que consigan la permanencia». Carlos Martínez aterriza en el Murcia para una temporada y media y con un objetivo claro: «Lo primero que hay que tener es ilusión y ganas de trabajar. El equipo que consigue subir es el que hace las cosas bien. He seguido al Murcia y está en una buena línea».

Carlos Martínez solo ve un problema a pasar tanto tiempo jugando en equipos murcianos: «A mi novia no le gusta mucho que esté por aquí ya que ella está en Córdoba. Llegué a La Hoya hace cinco años y siempre me han tratado muy bien, tanto en Lorca como en Cartagena. Murcia me gusta mucho».

Las denuncias, un obstáculo

El Real Murcia, antes de fichar más jugadores, ha de resolver la deuda que tiene suspendidos sus derechos federativos y que le impide inscribir nuevos futbolistas en el mercado invernal: «Esperamos que se resuelva en las próximas horas, la administración está trabajando duro para resolver los problemas que existen». El director deportivo grana entiende que esta situación no es un problema para que aterricen en el Murcia nuevos futbolistas: «El jugador que quiere venir, viene porque confía. Se van a arreglar todos los problemas. El que no quiera venir por ese tema, preferimos que no venga. El que vea fantasmas mejor que no esté aquí», asegura el director deportivo grana, que estuvo en Santo Domingo viendo el choque del Real Murcia ante El Ejido 2012.

El Murcia trabaja en la incorporación de varios futbolistas, entre ellos Quim Araujo, centrocampista que milita en el Albacete y por el que ya se intersó el pasado verano, y el central Charlie Dean, que milita en el Granada B. Pero Gómez Carmona no quiere dar muchas pistas sobre las negociaciones: «Trabajamos en varias opciones, pero luego el jugador tiene que querer venir. No depende solo de nosotros». El '9' que está descartado es Iván Alonso, que ya ha tomado una decisión: «Iván Alonso no será delantero centro del Real Murcia. Nos ha comunicado que como jugador no era posible que viniera aquí. Tiene sus negocios en Sudamérica y no podía dejarlo todo para venir a jugar. Ahora estamos barajando otras posibilidades para que nos ayude de otra forma», asegura.