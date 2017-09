Fútbol | Real Murcia «Confiamos en Sanlúcar, pero su crédito no es ilimitado» Flores y Sanlúcar, en la presentación del entrenador, el 21 de junio. / Nacho García / AGM Deseado Flores, director deportivo del Murcia, apoya al técnico grana, pero le manda un aviso: «En el fútbol mandan los resultados y dependemos del día a día». El gaditano se juega su futuro en dos partidos: mañana en la Copa y el domingo ante el Villanovense, en un choque vital para que su equipo no se distancie más del Cartagena y del UCAM JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 19 septiembre 2017, 15:37

Deseado Flores diseñó el pasado verano una plantilla para que el Real Murcia quedara campeón del grupo IV y se encontrara con un camino más despejado hacia Segunda. Fichó jugadores con ofertas de los mejores equipos de la categoría e, incluso, convenció a futbolistas con largas trayectorias en Segunda para que se enrolaran en el equipo grana. Para el banquilló apostó por un técnico joven, con poca experiencia pero con buenas referencias y un gran año en el Villanovense. Pero tras cinco jornadas, el Murcia es decimotercero, a ocho puntos del líder Écija, a siete del UCAM y Granada B y a seis del Cartagena.

El director deportivo manchego no quiere ser hipócrita y apuesta por lanzar un mensaje transaparente: «No estoy preocupado, tenemos una gran plantilla y es cuestión de tiempo que las piezas se vayan acoplando, pero a nadie le gusta que los resultados no lleguen. Tenemos plena confianza en la gente que trabaja cada día con el equipo», dice. La derrota contra el UCAM ha escocido en la Nueva Condomina: «El partido del UCAM, con una expulsión a los quince minutos, no es determinante para valorar qué le pasa al equipo. Es verdad que tiene un potencial ofensivo muy evidente y que defensivamente puede dar un poco más. Le falta actitud y concentración defensiva. Manteniendo la portería a cero, nos podemos llevar muchos partidos con lo que tenemos arriba. Tenemos que atacar todos y defender todos. A veces nos falta ponernos el mono de trabajo», asegura.

Una de las grandes preguntas que se hace el aficionado murcianista es qué pasará con Manolo Sanlúcar, el técnico grana: «Es trabajador, es un técnico que quiere ejecutar su idea y que tiene muy claro lo que quiere del equipo. Hasta ahora, solo hemos visto algunas veces la cara buena del Murcia. Pero esto tiene que cambiar. No podemos esperar mucho, en el fútbol los resultados son los que marcan el día a día. Las cosas tienen que dar un giro y el equipo no puede tener fallos», afirma Flores. Eso sí, el futuro del entrenador gaditano vendrá marcado por los próximos dos resultados, el de Copa ante el Olot, mañana, y el del próximo domingo, ante el Villanovense, en la Liga.

«En el fútbol nadie tiene la seguridad de que va a estar siempre en un puesto. Mandan los resultados. Uno solo puede decir lo que pasa en el día a día. De momento confiamos en Sanlúcar, pero su crédito no es ilimitado, como te podría decir cualquier director deportivo respecto a sus entrenadores. Aquí hay una exigencia alta. Tenemos que tener la cabeza fría, aunque sabemos que el equipo tiene que dar más de sí. El club está con Sanlúcar a muerte y valoramos lo que ha hecho en el Villanovense, pero los resultados mandan».

Un objetivo prioritario

En la Copa del Rey el Real Murcia se ha mostrado como un equipo contundente, goleando al Cacereño y al Racing de Ferrol. Estar a un paso de la cuarta ronda y tener la posibilidad de disputar a una eliminatoria ante el Real Madrid o el Barcelona puede despistar a la plantilla: «La Copa, aunque pasemos de ronda, no debe preocuparnos ni despistarnos. Pasaría un mes hasta que tuviéramos que volver a jugar, hay tiempo de sobra para centrar todos los esfuerzos en la Liga, que es lo más importante para nosotros. El partido de Copa puede ayudar a que la temporada sea mejor para todos o puede que no sea así. Donde tenemos que estar pendientes de todo es en la Liga», asegura el director deportivo del Real Murcia.

El equipo grana fue uno de los reyes del pasado mercado veraniego. Pujó, junto a equipos como el Extremadura, el Mallorca y el Elche, por los jugadores con más cartel. La plantilla, a priori, tiene argumentos más que suficientes para estar en lo más alto de la clasificación: «No me arrepiento de la plantilla que he hecho. Cualquiera de los 22 jugadores que hay en la nómina del primer equipo podría jugar de titular en cualquier equipo de Segunda B. Es un problema de creernos donde estamos, sumar todos y que las cosas vayan saliendo. Todo lo malo está llegando por pequeños fallos individuales que nos están condenando. Hay que estar más concentrados y pendientes del juego», asegura Flores.

El objetivo del Real Murcia, aunque el arranque de Liga ha complicado el camino, debe ser el primer puesto: «Pienso que el equipo puede quedar primero, pero estamos a ocho puntos del Écija. Si perdemos más puntos será demasiada distancia. No tenemos la misma premura de tiempo que la temporada pasada, pero no podemos perder semanas. Nuestro objetivo es ser primero. Nuestro mensaje no es victimista y que no podemos optar al primer puesto, aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer para optar al liderato, tomando las decisiones que tengamos que tomar».

Deseado Flores tiene una relación fluida con la plantilla y la ve implicada, a pesar de que ciertos aspectos del juego no le gustan y las tarjetas amarillas evitables que vieron el pasado sábado futbolistas como David Sánchez y, sobre todo, Biel Ribas, que no podrá estar contra el Villanovense: «Lo hemos hablado después del partido con los jugadores. Nos reunimos con los capitanes habitualmente. Les hemos dicho que esto no va como esperábamos. Los jugadores son conscientes de todo lo que sucede. Queremos que la gente esté tranquila».