Consejo con acento murciano, pero con el mexicano a la cabeza Martes, 9 enero 2018, 03:06

El nuevo gestor del Murcia no ha elegido aún a los miembros de su Consejo de Administración y no descarta acabar como presidente. «Aún no sé si seré presidente, no he tomado todavía la decisión. Lo que sí sé es que el Consejo estará integrado por gente de la Región. Entiendo que el club es de los murcianos. Si tengo que asumir la presidencia, lo haré, pero en principio, el enfoque es local».

Seguirá habiendo caras del antiguo órgano de dirección. «Deseado Flores seguirá siendo consejero delegado y podría seguir algún miembro más. El Consejo es el que me va a dar consejo a mí, el que me ayudará a equivocarme lo menos posible. Soy el extranjero, el que menos conoce Murcia».

García de la Vega se está planteando residir en la ciudad. «Tenía una idea, pero hay mucho trabajo por hacer y voy a dedicarle el tiempo necesario, este proyecto es prioritario», aseguró. Sobre la sección de baloncesto explicó que no tenía ningún plan.