La Copa no quita el sueño a Salmerón Los jugadores del Murcia, en Cobatillas, con Santomé y Ribas en primer término. / Vicente Vicéns / AGM Los jugadores más exprimidos en el Real Murcia desde el 20 de agosto no saltarán al campo en el Camp Nou y reservarán fuerzas para la Liga, el verdadero objetivo de los granas. El grupo de futbolistas con más horas de vuelo, encabezado por Orfila, Jara, Ribas y Forniés, podría viajar a Barcelona, pero solo como premio por su buen rendimiento JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 27 noviembre 2017, 09:49

Salmerón no está asustado por tener que medirse al líder de Primera División en menos de 48 horas. El almeriense, sin complejos, planea dejar a parte de su artillería pesada en la grada para el duelo de Copa del próximo miércoles ante el cuadro blaugrana. Pese a que el Camp Nou es un gran escaparate mediático para jugadores de Segunda B, el técnico grana solo piensa en la Liga y en administrar los esfuerzos para escalar hacia el liderato del grupo IV, un objetivo en el que no quiere que se entrometa la competición copera, que solo puede alejar al equipo grana de su verdadero objetivo.

Los principales candidatos para quedarse fuera de la lista y reservar fuerzas para la Liga son los jugadores granas que, a estas alturas, y con solo 16 jornadas ligueras disputadas, acumulan más de mil minutos de juego en sus piernas. Salmerón quiere que los futbolistas más enchufados descansen esta semana de cara al choque frente al Betis del próximo domingo. «Intentamos pensar más allá. Queremos competir en Barcelona y dar una buena imagen, pero trataremos de recuperar futbolistas para la Liga porque tenemos otro viaje largo a Sevilla y otro rival complicado por delante como el filial del Betis», dice Salmerón, que podría dejar viajar a toda su plantilla, aunque muchos no se vistan de corto.

Más de mil minutos Pedro Orfila, Biel Ribas, Santi Jara, David Forniés, Armando, Álex Ortiz y David Sánchez. Menos de mil minutos Santomé, Pedro Martín, Fede Vega, Llorente, Fran Carnicer, Jordan Domíngez, Juanma Bravo, Nadjib, David Mateos, Xiscu, Salva Chamorro y Molinero. Bajas Víctor Curto, por lesión, y Elady Zorrilla, por sanción. Juanra será duda hasta el final.

Por lo tanto, los futbolistas con todos los números para no jugar en Barcelona son Orfila, Santi Jara y Forniés, tres futbolistas titulares, que atraviesan un gran estado de forma tras un comienzo de temporada dubitativo, y que acumulan más de 1.200 minutos de juego. Son los tres más exprimidos por Sanlúcar, Basadre y Salmerón. Orfila lo ha jugado casi todo, sumando presencias en 16 partidos de Liga y 3 de Copa. Solo descansó en la segunda eliminatoria de la Copa ante el Ferrol. Suma 1.710 minutos, se ha hecho con el puesto de central derecho y tiene todas las papeletas para ver el Barça-Murcia por televisión. Un caso similar al de Santi Jara, el mejor baluarte ofensivo grana en la actualidad, que también ha jugado 15 partidos de Liga y 1 de Copa y que acumula 1.435 minutos.

David Mateos y Xiscu, que estaban listos para jugar ante el Badajoz, podrían reaparecer el miércoles

«Veré hoy cómo están los jugadores. Intentaré que algunos futbolistas se queden aquí y no se desplacen a Barcelona. Es un viaje muy largo y volveremos de madrugada. Entrenaremos muy poco esta semana ya que tras regresar de Barcelona viajamos a Sevilla para medirnos a un equipo con calidad y dinamismo», repitió Salmerón tras derrotar al Badajoz. Pero además de Orfila y Santi Jara, Forniés también acumula 1.322 minutos, concentrados en 14 partidos de Liga y uno de Copa. El problema es que en la primera plantilla grana no hay otro lateral izquierdo específico para sustituirle y Salmerón tendrá que sacarse un as de la manga como hizo en la ida con Escribano.

Los otros jugadores candidatos a quedarse en casa son Armando, con 1.206 minutos en partido oficial esta campaña, Álex Ortiz, con 1.192 y David Sánchez, con 1.191. Todos ellos, además de Biel Ribas, son los futbolistas de la primera plantilla, junto a los tres primeros, que han sobrepasado los mil minutos de juego desde que arrancó la Liga el pasado 20 de agosto. El caso de Biel Ribas, el portero titular grana, es diferente ya que, con 1.440 minutos jugados en la Liga, viajaría al Camp Nou para ocupar el banquillo y estar preparado por si Santomé tiene algún problema de última hora que le impida jugar.

Los que se frotan las manos son los futbolistas que menos oportunidades han tenido esta campaña y también los que acaban de superar una lesión. El campo del Barça será perfecto para que la segunda línea grana recupere su estado físico y las buenas sensaciones. «Vamos mejorando en lo físico. Los jugadores están llegando mejor a los últimos minutos. Es uno de los aspectos en los que nos beneficia que haya un partido el miércoles», dice el entrenador grana.

Respecto a los jugadores que participaron en la victoria ante el Badajoz y que podrían repetir ante el equipo de Valverde está Fede Vega, uno de los fichajes más caros de Deseado Flores el pasado verano y que no ha tenido regularidad hasta ahora: «Viene de una lesión y de no jugar en los últimos partidos. Tiene que mejorar en el apartado físico y en su confianza. Tiene experiencia y ha jugado en categoría superior. Esperamos mucho de él», dice el entrenador del argentino, que solo ha jugado 750 minutos en Liga. En una situación parecida está Pedro Martín, que ya ha sufrido tres lesiones musculares esta temporada y que reapareció ante el Badajoz. Juanma Bravo (279), Jordan Domínguez (350) y Fran Carnicer (474) son grandes candidatos a salir de inicio frente al Barça, mientras que Llorente podría estar en la convocatoria para echar una mano si hace falta. Para Nadjib y Molinero la Copa puede ser una oportunidad para salir del ostracismo, mientras que David Mateos y Xiscu también podrían reaparecer.