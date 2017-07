Fútbol | Real Murcia La creación y el remate, tareas para Sanlúcar Molinero corre ante la mirada de Rayco, Llorente, David Sánchez y Borja Gómez. / Nacho García / AGM El Murcia tiene laterales y extremos más vertiginosos que el pasado año, pero aún carece de un cocinero en el centro del campo y de un gran definidor JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 30 julio 2017, 09:14

El Real Murcia de Manolo Sanlúcar ha dejado algunas pistas sobre cuáles serán sus principales argumentos para la campaña que arranca el 20 de agosto, aunque también ha trasladado ciertas dudas que debe despejar. Tras una semana de trabajo intenso en la concentración del Pinatar Arena y un total de cinco amistosos desde que el club grana se puso a trabajar a mitad de julio, el entrenador gaditano del Real Murcia está contento con algunos aspectos del juego grana, pero con otros no tanto. Ha marcado 13 goles en los cinco choques y solo ha encajado 2, aunque excepto el Levante de Primera, el resto de contrincantes han sido conjuntos de Tercera y Preferente, a los que el equipo de Moro debió golear.

Entre las principales tareas que tiene Sanlúcar están mejorar la salida de balón y el remate a puerta. El club grana tiene atado a Fran Carnicer, un organizador llegador que quiere Deseado Flores para su nuevo proyecto, pero que no consigue rescindir su contrato con el Albacete para desembarcar en la Nueva Condomina. A día de hoy, Armando ha crecido y está más hambriento que nunca, pero mira más para atrás que adelante, mientras que David Sánchez está jugando muchos minutos y el cansancio ha hecho mella en sus piernas. El que todavía no ha aparecido es Fernando Llorente, un jugador puente entre la medular y el área. A pesar de que Sanlúcar quería una semana cargada de amistosos contra equipos inferiores para ensayar los sistemas ofensivos, aún tiene aspectos que pulir hasta que arranque la competición.

uYa disputados Muleño-Real Murcia (0-6), Real Murcia-Imperial (4-0), Real Murcia-Águilas (1-2), Levante-Real Murcia (1-0) y Real Murcia-Estudiantes (2-0). uLos que faltan La Roda-Real Murcia (2 de agosto), Alcoyano-Real Murcia (5 de agosto), Real Murcia-Hércules (partido de presentación en la Nueva Condomina, miércoles 5 de agosto) y Lorca FC-Real Murcia (12 de agosto).

Otro es el remate a portería, faceta en la que solo Curto está entonado. Salva Chamorro tiene que afinar la puntería y mejorar su forma física, mientras que Pedro Martín, presente en los dos últimos amistosos, dejó entrever que tiene argumentos, aunque todavía no ha anotado un gol. Por detrás del triplete de delanteros está Rayco, que no cuenta para Sanlúcar y Deseado y que está en la cuerda floja. Aun así ha preferido luchar hasta el final por un puesto en el equipo grana. El tinerfeño se muestra muy voluntarioso y no saca bandera blanca. Marcó el único gol grana en el partido contra el Águilas, y a ilusión y trabajo no le gana nadie. El Murcia tenía que haber marcado más goles en la primera tanda de amistosos y no perdonar tanto como hizo en el duelo contra el Levante, en el que el equipo salió derrotado por su falta de acierto pese a ser mejor que el conjunto que dirige Muñiz.

El nuevo Murcia, sin embargo, ha mejorado en dos aspectos de forma sustancial respecto al del año pasado. Primero defensivamente, parcela en la que el equipo grana ha ganado en seguridad y contundencia. Álex Ortiz y Orfila dotan al equipo de experiencia, posicionamiento y control en las situaciones peligrosas, mientras que Borja Gómez, que parecía llamado a salir del equipo tras jugar muy poco la pasada campaña, está convenciendo a Sanlúcar y Flores. Biel Ribas ha demostrado en sus primeros partidos con la camiseta grana que, al igual que sus centrales, tiene carácter. A nivel ofensivo, las bandas del Murcia también son mejores. Fede Vega y Forniés han hecho olvidar a José, Ruiz, Juanjo y Pumar gracias, entre otras cosas, a su calidad con el balón y su capacidad para incorporarse al ataque. A la llegada de Fede Vega y Forniés se une la presencia de dos extremos con desborde como Abel Molinero y Santi Jara, que hacen al Murcia más peligroso respecto al del año pasado y un candidato a quedar primero de grupo.

A falta de que aún puedan llegar al equipo grana uno o dos refuerzos más (uno para el centro del campo y otro para una defensa que solo cuenta con 5 fichas de sénior), la clave está en saber quién saldrá del equipo de los que tienen contrato en vigor. La normativa de Segunda B permite 16 fichas de jugadores sénior y el Murcia tiene actualmente 17. Rayco tiene todas las papeletas para irse, venga o no algún jugador más, aunque si llega un refuerzo sénior en los próximos días tendrían que salir dos. Isi y Elady se encuentran entre los candidatos, aunque el primero se está entonando con el paso de los días y ha marcado dos goles, y el jienense aún puede dar más, es el ojito derecho de Deseado Flores y tiene que convencer tácticamente al técnico grana.