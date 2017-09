Los cuatro pilares que sostienen al Murcia Víctor Curto, Santi Jara, Pedro Martín y Biel Ribas / LV De los 16 veteranos del equipo grana, solo Curto, Pedro Martín, Santi Jara y Biel Ribas están dando la talla. La afición grana espera que David Sánchez, Fran Carnicer, Llorente, Orfila, Forniés y Abel Molinero demuestren que tienen el nivel suficiente para pelear por el ascenso JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 27 septiembre 2017, 03:06

Manolo Sanlúcar, entrenador del Murcia, está en el punto de mira de la afición grana, pero no es el único culpable del mal arranque de su equipo. Muchos de los pesos pesados del Murcia tampoco están a la altura. A día de hoy, de los 16 jugadores del plantel en edad senior, mayores de 23 años, apenas cuatro están mostrando buen nivel; el resto debe mejorar.

De atrás hacia adelante, uno de los que está cumpliendo con las expectativas es Biel Ribas. Su fichaje fue uno de los más sonados del pasado verano. Saca un aprobado alto. Ha disputado los seis partidos de Liga como titular y ha encajado seis goles, aunque no ha cometido ningún fallo garrafal y ha salvado a su equipo en más de una ocasión. La última, el pasado domingo ante el Villanovense, parando un penalti con 1-0 en contra y en plena 'pájara' del Murcia. Ribas ha demostrado que no le puede la presión y, pese a que su defensa ha demostrado ser débil, el balear no se ha arrugado ante nadie.

Igual que Santi Jara, el extremo más utilizado por Sanlúcar, que ha disputado cinco partidos como titular en la Liga y uno en la Copa del Rey. Su rendimiento siempre fue alto, aunque haya aspectos de su juego que todavía puede pulir. Le falta ser más solidario en el último pase, pero de entre todos los jugadores encargados de desbordar y llegar al área rival, es el más solvente. Ni Abel Molinero ni Elady, que parecen mejorar poco a poco, están a la altura del extremo de Almansa.

LOS QUE SE SALVAN Víctor Curto. Delantero Suma 8 goles esta campaña, 2 en Liga y 6 en Copa. Ha aparecido en los momentos claves. Santi Jara. Extremo De los extremos que tiene Sanlúcar en su plantilla es el más fiable. Acumula 6 partidos de titular. Pedro Martín. Delantero Su acierto ha obligado a sus técnico a cambiar de estilo para jugar con dos puntas. Lleva 4 goles. Biel Ribas. Portero No ha cometido ningún error que le haya costado puntos a su equipo y en Villanueva paró un penalti.

Los jugadores que más acertados están en ataque son dos de los tres delanteros fichados por Deseado Flores, director deportivo grana. Entre Curto y Pedro Martín han marcado doce goles esta campaña, sumando la Liga y la Copa del Rey. Ambos han destacado cuando su equipo más lo necesitaba y Sanlúcar se vio obligado a ponerlos juntos sobre el césped, a pesar de que la idea del gaditano era jugar con un único punta.

Curto, que suma 8 goles en partido oficial esta campaña, ha jugado 5 veces de titular en Liga y una en Copa, aunque en otras tres ocasiones salió al rescate desde el banquillo, un dato significativo que confirma la dependencia que su equipo tiene de él. Pedro Martín también se ha hecho hueco en el once grana gracias a su pegada. El malagueño ha marcado dos goles en la Liga y otros dos en la Copa, pero también ha habilitado muchas ocasiones en favor de Curto, que se ha complementado a la perfección con un Martín que tiene entretenidos a los centrales rivales.

El resto de la plantilla grana puede dar más de sí. El rendimiento de Elady, Armando y David Sánchez deja que desear, sobre todo teniendo en cuenta que conocen el club de la pasada temporada. Igual que defensas como Forniés, Orfila y Álex Ortiz, que jugaron todos los partidos de pretemporada con el Murcia y aun así parecen poco engrasados en defensa. Fede Vega y David Mateos, también defensores, tienen excusa para no haber mostrado su mejor nivel. El argentino se lesionó el pasado 6 de septiembre y el madrileño está acusando su larga inactividad previa a su fichaje por el Murcia. Solo ha jugado en Liga contra el Villanovense, aunque cometió un grave error que se convirtió en el 1-0. Además, Salva Chamorro también está lejos del nivel que se esperaba de él, mientras que a Fran Carnicer, jugador cargado de calidad, le falta continuidad y encontrar su mejor nivel futbolístico.

Los sub 23 sí dan la talla

De los seis jugadores sub 23 que tiene la plantilla grana, cuatro están rayando a un buen nivel, uno ha dejado algún destello pero no ha tenido regularidad, mientras que Nadjib, el último en llegar, aún no ha disfrutado de minutos como futbolista del Murcia. Santomé ha sustituido con éxito a Biel Ribas durante los tres partidos de Copa y Juanra se ha afianzado en la banda derecha tras jugar seis partidos entre Liga y Copa. Juanma, por su parte, ha dado un buen nivel en la Copa y apunta a titular en la Liga, como el pasado domingo. Una grata sorpresas ha sido la de Xiscu, que además de jugar de extremo y marcar un gol, está desempeñando labores de la lateral izquierdo con éxito. Jordan, por su parte, ha dejado algunos detalles en sus tres apariciones, pero todavía puede dar mucho más a su equipo.