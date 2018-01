El dedo señala al centro del campo grana La delantera, absuelta. Mateos, Chamorro, Juanra y Elady, en el choque ante el Recreativo. / JAVIER CARRIÓN / AGM Exjugadores del equipo dicen que el juego del Murcia es «previsible» y que no llegan balones arriba. El estilo de Salmerón, con dos pivotes defensivos, ha frenado la hemorragia atrás, pero no ha solucionado la soledad de los atacantes JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 16 enero 2018, 02:39

El Murcia no se suelta la melena en la Nueva Condomina. El partido ante el Recreativo del pasado domingo no dejó satisfecha a la afición murcianista, que ve cómo, semana tras semana, el equipo grana no culmina con una remontada que le pueda llevar por primera vez al 'playoff'. El conjunto que dirige Salmerón acumula seis partidos seguidos sin encajar un gol en casa, pero esta buena racha no ha sido suficiente para colarse, aún, entre los cuatro primeros.

El Murcia no recibe un gol en la Nueva Condomina desde el 1 de octubre, fecha del empate a uno entre el conjunto local y el Mérida que dio lugar a la destitución de Manolo Sanlúcar, que hasta esa fecha solo había ganado un partido en la Liga. En aquel momento era evidente que, con Curto y Pedro Martín enrachados, el Murcia era promiscuo en ataque, pero su principal problema era su inestabilidad atrás: con el técnico gaditano el equipo fue un coladero y recibió siete goles en siete partidos. Manolo Sanlúcar solo consiguió dejar la puerta a cero en su visita a Melilla, hasta que el relevo del entrenador también cambió la cara del cuadro grana.

5 partidos son los que ha dirigido Salmerón al Murcia en el estadio grana. En ellos no recibió ni un gol. 2 son los goles que ha marcado el Murcia en los últimos 4 partidos en la Nueva Condomina.

Salmerón, a pesar de que se estrenó encajando tres goles en San Fernando, cortó la hemorragia, aunque su buen trabajo atrás no se vio recompensado con la fluidez atacante del comienzo de temporada. Tras ganar 2-0 al Granada B con dos goles de Elady, su equipo perdió fuelle en la parte alta, sobre todo por la lesión de Curto y los problemas físicos de Pedro Martín, que no cogió el relevo del delantero tarragonés y que se ha diluido con el paso de las semanas. El ejemplo más claro de que al Murcia le falta dinamita es que en los últimos cuatro partidos en casa como local solo ha marcado dos goles, uno ante el Badajoz y otro ante el Jumilla, que se han transformado en seis puntos. Ante el Recreativo y ante el Lorca, el Murcia no logró ni goles ni ocasiones manifiestas ante dos equipos que llegaban a la Nueva Condomina con problemas.

LAS REACCIONES Juan Cruz Ochoa. Excentral «El Murcia está mejor que hace unos meses, pero no llegan balones a los delanteros. No es cuestión de fichar o no, sino de buscar alternativas en el juego» Dani Aquino. Exatacante «No hay un delantero de referencia que pueda resolver un partido en una ocasión aislada. El juego del Murcia es previsible y no crea fútbol por las bandas» Xavi Juliá. Entrenador «Salmerón tiene un sistema en el que prima dejar la portería a cero. Este Murcia es más sobrio y tiene potencial para llegar al 'playoff', pero subir es otra cosa»

Falta de fluidez

La pregunta más repetida en las oficinas de la Nueva Condomina y entre los aficionados murcianistas es saber si se trata de un problema de acierto de los delanteros o, en cambio, el equipo grana no genera las ocasiones suficientes porque tiene lagunas en la construción del juego en el centro del campo. Solo la aparición de Fran Carnicer ha cambiado la cara de un Murcia demasiado plano en casa, que se siente hipotecado con el juego de Armando y David Sánchez, dos pivotes de corte defensivo que apenas arriesgan en pases verticales y que hacen el juego grana más pesado. La fórmula de Salmerón ha hecho al equipo altamente fiable atrás, aunque, de momento, no le ha dado para colarse entre los cuatro primeros. «El equipo está mucho mejor que hace unos meses. La falta de gol no es problema de fichar un delantero o no, ya que el domingo no le llegaron balones claros a la gente de arriba. Los delanteros del Murcia tienen que fabricar sus propias oportunidades ante rivales que se encierran en la Nueva Condomina. No están cerca del área y ante el Recreativo el equipo abusó de los balones en largo. Eso hizo que los centrales rivales estuvieran cómodos. Hay que buscar alternativas, pero sin volverse locos, el Murcia está en el buen camino», asegura Juan Cruz Ochoa, central del equipo grana de 2006 a 2010 que es coordinador de la Escuela de Fútbol de San Miguel, en Molina de Segura.

Dani Aquino, exdelantero del Real Murcia en la década de los noventa, que el pasado domingo estuvo presente en el palco de la Nueva Condomina, cree que el Murcia no solo tiene un problema. «Por un lado es una cuestión de delanteros y por otro de la forma de jugar. Ahora mismo no hay un delantero centro de referencia que pueda resolver un partido en una jugada aislada. El domingo hubo pocas llegadas, pero alguna sí que tuvo el Murcia para solucionar el partido. A los mismos jugadores del centro del campo se les nota que no tienen confianza en sus compañeros de arriba», asegura el exdelantero argentino. «El Murcia tiene un juego que, a veces, es previsible y en el que los centrocampistas tardan mucho en decidir y en mover el balón. A los delanteros no se le ponen balones desde las bandas y ante el Recreativo de Huelva desaprovecharon la altura de Chamorro».

Xavi Juliá, exdelantero grana y actual entrenador del Huércal-Overa, cree que el Murcia tiene argumentos para meterse en el 'playoff'. «Al Murcia lo veo con potencial suficiente para colarse entre los cuatro primeros, aunque ascender es otra cosa. Con Salmerón el Murcia es mucho más sobrio que antes, aunque quizá le falta juego. Pero sabíamos que ese era su estilo, el que llevó al UCAM a Segunda. Está claro que el entrenador del Murcia tiene un sistema en el que prima que no te metan un gol antes de llevar la manija y tener la posesión. Lo primero es mantener la portería a cero para él. Yo no haría muchos cambios en el equipo», afirma el gerundense afincado en la Región. Ahora le toca decidir a Salmerón si cambia de estilo o no.