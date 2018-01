Un defensa experto, rocoso y duro de pelar Molo, ayer, durante su presentación como grana en la Nueva Condomina. / Vicente Vicéns / AGM El Real Murcia presenta a Molo, un jugador contundente y comprometido, con experiencia en promociones de ascenso. El almeriense, al que el club grana quería desde el verano de 2016, consiguió ascender con el Lorca a Segunda el pasado verano, gesta que quiere repetir con su nueva camiseta JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 18 enero 2018, 03:14

Dicen los que conocen a Molo, el nuevo central del Real Murcia, que el almeriense es un jugador comprometido, de los que se dejan notar en el vestuario. Padre de una niña, el exjugador del Lorca llega al equipo grana en un momento de madurez, después de disputar cuatro 'playoff' de ascenso a Segunda de forma consecutiva. Es un central dominante en la categoría, con un poderoso juego aéreo y con un fútbol contundente y duro. En el Lleida, su penúltimo equipo, fue un líder en el vestuario y la afición ilerdense todavía lo recuerda. En el Lorca de Xu Genbao fue uno de los jugadores claves para mantener erguido a un vestuario que sorteó varios obstáculos.

En el Murcia tiene la misión de hacer aún más fiable atrás al conjunto grana y de ganarse un puesto en un equipo que tiene la obligación de meterse entre los cuatro primeros antes del final de Liga: «Cuando uno entra en un equipo con una dinámica positiva es mucho mejor. Pero puedo aportar mi grano de arena», asegura Molo. El nuevo jugador grana identifica su nueva aventura con una palabra: «Ilusión. Me hacía falta un reto ilusionante y el Murcia me lo daba. No he podido jugar en la primera vuelta con el Lorca, pero he entrenado durante todo el año. Me costará un poco coger la competitividad de partidos, pero me encuentro físicamente bien. Con la ilusión se solventan las carencias».

El Murcia ha sido insistente con Molo, desde hace un año y medio: «Tarde o temprano estábamos predestinados a encontrarnos. Hubo contactos este verano y el pasado, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Ahora estoy aquí, y estoy muy contento. Vengo al mejor club de toda la Segunda B y entre todos tenemos que hacer que el Murcia vaya para arriba». En este mercado invernal ha tenido más pretendientes: «Cuando hay muchas opciones, hay que guiarse por las sensaciones. El Murcia, en todo momento, me quiso más que nadie. Hubo interés de otros equipos, pero desde el final de la semana pasada no hablé con ningún club más. Fue mi primera opción y creo que es un equipo que tiene muchas opciones de ascender y llegar a donde le corresponde estar».

Molo sale de un Lorca en el que no ha tenido la oportunidad de jugar en Segunda, pese a ser clave un año antes en el ascenso: «Me he ido dolido, aunque les estoy muy agradecido. Pero hice toda la pretemporada y he entrenado todos los días. Con todos los problemas que tuvo el equipo, sí que esperaba una oportunidad. Pero entiendo que el fútbol es así. Nunca he bajado los brazos y siempre estuve disponible, pero ya es historia». Solo le falta ritmo para llegar a su mejor nivel: «Estoy a disposición del entrenador. Es evidente que mi rendimiento será mejor en el tercer partido que en el primero, pero estoy físicamente muy bien. Tengo veteranía y puedo suplir mis carencias temporales».

Iván Alonso no contesta

Pedro Gómez Carmona, el nuevo director de fútbol del club grana, avala a Molo: «Es un central con una amplia experiencia en la categoría y en jugar el 'playoff'. Es un defensa muy cotizado, eran muchos los equipos de Segunda B que lo querían. Ficha hasta el final de la próxima temporada. Estamos convencidos que nos va a ayudar a conseguir el objetivo», asegura el vitoriano. La negociación ha sido fácil: «El Murcia le motivaba. La negociación fue fácil, estábamos en idéntica sintonía. Vimos su ilusión y lo teníamos clarísimo».

Lo que todavía no ha recibido el club es el 'sí' de Iván Alonso para vestir de corto: «Está todavía pensando, viendo de qué manera puede ayudarnos. Tenemos otras opciones». El Murcia tiene más carencias: «Estamos viendo otras posiciones, pero solo ficharemos si mejora lo que tenemos. Cada vez los mercados van más lentos. Molo viene porque mejora lo que hay y aporta mucho. Este es el tipo de fichajes que buscamos».

Gómez Carmona explica porqué la plantilla aún no ha cobrado las nóminas pendientes: «Se habló con los capitanes y pusimos una fecha para poner al día a toda la plantilla. Se habló de final de mes. Ha habido alguna dificultad y problemas administrativos para que llegue el dinero de un país extranjero. Pero estamos tranquilos, trabajando todos para que todo funcione con normalidad en el día a día y que los futbolistas trabajen con normalidad».

El Sydney se fija en Mateos; Jara y David Sánchez, bajas El Western Sydney Wanderers, de la Primera División australiana, se está planteando el fichaje de David Mateos, central madrileño de 30 años, que llegó el pasado verano al club grana y al que las lesiones no han dejado tener regularidad. En este conjunto también juegan los españoles Oriol Riera, Álvaro Cejudo y Raúl Llorente. Mateos está acostumbrado a las experiencias lejos de España, ya que además de en varios equipos españoles, ha pasado por Grecia (AEK Atenas), Ferencváros (Hungría) y Orlando City (EE UU). Otros que podrían salir son Abel Molinero, al que su agente está buscando destino, y Fernando Llorente, que ha desaparecido del 'once' de Salmerón. El que no aterrizará en la Nueva Condomina es el extremo Stoichkov, de la Balompédica Linense, que ha negociado con el club grana y que finalmente renovará con los gaditanos. Además, David Sánchez sufrió un esguince de tobillo y está pendiente de evolución. Santi Jara, que fue operado ayer de apendicitis, estará aproximadamente seis semanas de baja.