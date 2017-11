El derbi no deja secuelas en una enfermería con un solo inquilino Curto y Elady, el sábado, en el Cartagonova. / Vicente Vicéns / AGM Pedro Martín, Salva Chamorro y Carnicer fueron sustituidos por cansancio físico y están disponibles para viajar a Almendralejo el sábado JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 13 noviembre 2017, 09:36

La batalla del Cartagonova no dejó demasiadas secuelas en la plantilla del Murcia, que poco a poco va recuperando efectivos tras varias semanas con la enfermería a tope. Aunque Salmerón se vio obligado a realizar tres sustituciones de jugadores agotados físicamente, ninguno de ellos se retiró lesionado y, en teoría, estarán el próximo domingo ante el Extremadura (17.30 horas).

Uno de los que se fue al banquillo fue Salva Chamorro, autor del 1-1, ligeramente cargado de los gemelos. El delantero oriolano está sumando minutos, tras la lesión de Curto, y tras los 22 que disputó frente al Jumilla hace ocho días, jugó sesenta en el Cartagonova. Otro de los sustituidos fue Pedro Martín. El malagueño, que reapareció la semana pasada ante el Jumilla, acabó físicamente cansado, pero sin problemas en el aductor.

Martín suma tres goles en Liga y dos en Copa, y tras la lesión de Curto es la máxima referencia ofensiva del equipo grana. Fran Carnicer, otra pieza clave para el Murcia, jugó 62 minutos y su cambio se debió exclusivamente al cansancio físico. El exjugador del Albacete cayó lesionado ante el Mérida el 1 de octubre y, tras ser diagnosticado con un esguince de ligamento lateral externo de la rodilla, debía haber cumplido con un periodo de recuperación de siete u ocho semanas. No obstante, Carnicer reapareció ante el Jumilla, tras cumplir solo cinco. Xiscu, que no fue convocado por Salmerón para el derbi en el Cartagonova, se quedó fuera por decisión técnica, aunque está totalmente recuperado de una lesión en el tobillo. El que no podrá volver la próxima semana es David Mateos, que está recuperándose de una sobrecarga en el aductor. No estará ante el Extremadura, pero sí podrá jugar ante el Badajoz. El que pasará hoy por el quirófano es Curto, que a las 16.00 horas será operado por el traumatólogo Paco Martínez en Ibermutuamur. El catalán, con rotura del cruzado, tiene para seis meses de baja.