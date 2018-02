Los derbis, un dolor de cabeza para el Murcia Arce y Pallardó, ayer en Cobatillas, junto al preparador Manolo Mayordomo. / Vicente Vicens / AGM El conjunto grana solo ha ganado uno de los cinco duelos jugados con los equipos de la Región. La cifra de puntos de los de Salmerón está muy por debajo de la lograda por el líder Cartagena, que ha hecho un pleno en este tipo de choques JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 6 febrero 2018, 03:13

Al Real Murcia no le van los derbis regionales esta temporada. La cosecha de puntos en este tipo de partidos de alto voltaje que ha disputado hasta el momento no ha sido óptima ni satisfactoria. Por ahora ha afrontado cinco partidos contra equipos murcianos en lo que va de temporada y solo ha conseguido la victoria en uno, aunque fue con apuros y en el tramo final. Sucedió en la jornada 13 disputada el pasado 5 de noviembre de 2017, y el Jumilla fue la víctima. Un gol de Elady en el minuto 80 dio los tres puntos a los granas frente al equipo de Pato, que incluso soñó con la victoria. En los siguientes no ha vuelto a ganar, ya que en los otros cuatro derbis disputados por los granas el balance es negativo: dos derrotas y dos empates.

El primer duelo de rivalidad regional que disputó el Real Murcia esta campaña se produjo en la jornada 5, en la visita del UCAM a la Nueva Condomina. Ambos conjuntos andaban con muchas dudas, aunque dos goles de bella factura de Quiles para los universitarios decidieron un choque en el que los de Sanlúcar solo apretaron en la recta final, tras el gol de Elady. No fue suficiente y los puntos volaron hacia Los Jerónimos. El siguiente derbi acabó con la mencionada victoria grana ante el Jumilla, mientras que el tercero fue solo una semana más tarde, en el Cartagonova. Un choque en el que de nada valió el gol de Chamorro. Un tanto de Aketxe, en la segunda parte, dio los tres puntos a los de Alberto Monteagudo.

El equipo grana, tras perder el derbi contra el conjunto albinegro, consiguió despegar, agarrando una racha de 8 partidos consecutivos sin perder, de los que tres fueron empates. Uno de ellos fue inesperado y se produjo el 10 de diciembre cuando un Lorca Deportiva hundido en el fondo de la tabla arañó un punto en la Nueva Condomina. Es más, el equipo blanquiazul, que apretó durante algunos minutos, tuvo en su mano dar la campanada y ganar en la casa del equipo grana.

Ya en la segunda vuelta, el Murcia acaba de devolver la visita al UCAM y se ha llevado un punto de La Condomina que deja una lectura negativa: el 'goal average' particular final en caso de empate a puntos beneficiará a los de José Miguel Campos tras el 1-2 de la ida y el 1-1 de la vuelta. Una circunstancia que actualmente no pesa porque el Murcia tiene un punto más que el cuadro universitario, pero que puede ser decisiva al final. Este problema se repite en el caso del Melilla, otro candidato a meterse en el 'playoff', que tras empatar con el Murcia a cero en la ida, obtuvo hace nueve días una victoria vital en la Nueva Condomina tras ganar 0-1.

El Real Murcia podrá comenzar a restaurar su imagen y jerarquía a nivel regional en su visita al campo Uva Monastrell de Jumilla, el próximo 1 de abril, y será solo una semana más tarde cuando reciba al Cartagena en la Nueva Condomina. Este partido se jugará el 8 de abril y el Murcia deberá ganar para recortar puntos con el actual líder y, de paso, no perder con él el 'goal average' particular. El 6 de mayo el equipo de Salmerón visitará el Artés Carrasco para medirse al Lorca Deportiva, en un duelo que, como el de Jumilla, puede congregar a un número alto de aficionados granas, dada la cercanía de ambas poblaciones.

Si el Murcia solo ha sumado 5 de 15 puntos posibles en los derbis regionales de esta temporada, los números del UCAM son ligeramente mejores, ya que el cuadro azulón ha obtenido 10 de 21. Los de Campos, a la altura de la jornada 24, han disputado 7 de los 8 derbis que depara la campaña, en los que han obtenido 10 puntos sobre 21. El equipo universitario ha perdido los dos partidos con el Cartagena (0-2 y 3-2) y al mismo tiempo ha obtenido 4 de 6 ante el Real Murcia. Además, aunque con sufrimiento, el UCAM doblegó al Lorca en La Condomina y también se impuso en la casa del Jumilla por 1-2 en la tercera jornada. Si embargo, el conjunto vinícola le devolvió la moneda hace dos semanas al ganar en La Condomina gracias a un tanto de Fran Moreno. Ni UCAM ni Real Murcia llegan a los números del Cartagena, que ha sumado todos los puntos que ha disputado contra equipos murcianos, un total de 15 de 15, diez más que un Murcia que se encuentra a siete del actual líder de la tabla en el grupo IV.

Lo que parecía antes una ventaja para el Murcia puede convertirse ahora en un marrón. Y es que el equipo grana llegó a la seguna parte de la Liga sabiendo que, en teoría, tenía una ventaja sobre gran parte de sus adversarios: jugar más partidos como local en la segunda vuelta (10) que como visitante (9). Pero vistos los últimos números del Real Murcia desde la llegada de Salmerón, la previsión ha dado un vuelco. Y es que los granas se han convertido en un equipo mucho más fiable lejos de la Nueva Condomina que en casa.

En total, desde que empezó el curso actual, el Murcia ha sumado 18 puntos de 33 posibles (5 victorias, 3 empates y 3 derrotas) como local, mientras que como visitante ha agarrado 20 puntos de 39 (5 ganados, 5 empates y 3 perdidos). Además, en el último tramo de la Liga, el Murcia de Salmerón ha sumado 14 de los últimos 18 puntos como visitante, mientras que como local logró 11 de 18. En los últimos seis viajes el Murcia ha ganado en Extremadura, La Línea de la Concepción, Écija y El Ejido, mientras que empató frente al Betis y, anteayer, ante el UCAM.