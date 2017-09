Deseado: «Está descartado que Sanlúcar sea destituido» El entrenador del Murcia, Manolo Sanlúcar. / Vicente Vicéns / AGM El director deportivo del Murcia dice que «no creo que el técnico esté cuestionado, aunque habrá que analizar el partido durante la semana» JOSÉ OTÓN y A. GÓMEZ Murcia Lunes, 25 septiembre 2017, 07:52

El Real Murcia no pudo lograr la victoria en el campo del Villanovense. Los granas quedan a 7 puntos de la cabeza y la presión sobre el técnico grana, Manolo Sanlúcar, se va incrementando. Sin embargo, el director deportivo de la entidad murcianista, Deseado Flores, quiso enviar un mensaje tranquilizador al término del partido en Villanueva de la Serena. «Está totalmente descartado que Sanlúcar sea destituido», sentenció el directivo pimentonero, quien también apuntó que «no creo que el entrenador esté cuestionado». Aun así, subrayó que «habrá que analizar el partido durante la semana». Flores apostó en tierras extremeñas por ser optimista y declaró que «sacar un punto aquí no es fácil. El equipo se ha sobrepuesto bien al golpe del penalti. Además, hemos recortado distancias con respecto a los conjuntos de arriba».

«El orgullo que mostró el Murcia durante la segunda parte» fue lo que más gustó a Deseado Flores. «En la primera parte no hemos generado fútbol, pero en la segunda el equipo ha estado mejor», apuntó. El respaldo público lo agradeció después el propio Sanlúcar. El preparador andaluz indicó que «las palabras de Deseado son las mismas que me transmite a mí todos los días». En su opinión, «sabemos dónde vamos y cómo vamos. Tengo confianza ciega en mis jugadores. Ahora que vamos a estar centrados en jugar cada siete días en la Liga vamos a tirar para arriba sin ninguna duda», aventuró. El técnico reconoció que «la primera parte no me ha gustado nada». También definió el gol encajado como un «accidente».