Deseado Flores mira a Segunda para reforzar la plantilla que hizo en verano

Deseado Flores ya tiene preparado el bisturí para reformar la plantilla que él mismo diseñó el pasado verano. Y para hacerlo, no piensa andarse con medias tintas. De hecho, está apuntando muy alto a la hora de elegir a qué jugadores quiere incorporar al equipo de Salmerón para la segunda vuelta. El director deportivo grana pretende fichar a un delantero, un pivote defensivo, un jugador de banda y hasta un central. Y todo con el objetivo de que el Murcia se convierta en un candidato de verdad a luchar por el primer puesto del grupo IV.

Respecto al delantero, Flores ya ha preguntado por dos: Dani Romera, del Cádiz, y Alfredo Ortuño, atacante murciano que actualmente no tiene equipo. Romera, formado en la cantera del Almería y el Barcelona, solo ha participado en 8 partidos del Cádiz en Segunda, su actual equipo, y ha marcado 2 goles. En la Copa, donde ha jugado otros cuatro partidos, Romera ha marcado otros dos. De momento, Flores ha recibido un 'no' al solicitar su cesión de la dirección deportiva gaditana que comanda el cartagenero Juan Carlos Cordero.

Lo de Ortuño está igual de complicado ya que, en su última campaña en Segunda, marcó 17 goles con el Cádiz, aunque un problema el pasado verano entre el Valladolid y Las Palmas dejó al murciano sin ficha para esta temporada. Ortuño está muy cotizado, pero no puede jugar en Segunda si no paga un millón de euros al propio Valladolid como indemnización. El representante del jugador ya ha dicho a Deseado Flores que, si no aparece ninguna opción de jugar en Primera, lo más probable es que marche al extranjero antes que jugar en Segunda B.

Para el centro del campo Deseado Flores tiene en su agenda a un pivote defensivo que le convence por encima de los demás. Se trata de Wilfried Zahibo, un centrocampista nacido en Marsella (Francia) y que actualmente milita en el Nástic de Tarragona, de Segunda. Zahibo, de 24 años, solo ha jugado 333 minutos este año y no descarta venir al Murcia, ya que Flores le ha ofrecido un contrato superior al que tiene en el club catalán. Antes pasó por el Ajaccio, Fuenlabrada y Mestalla.

Respecto a las bajas, hay dos futbolistas que ya están señalados por el propio director deportivo grana. Uno de ellos es, precisamente, uno de sus fichajes mediáticos del pasado verano y que llegó al club grana desde el Cartagena. Se trata de Fernando Llorente, que no ha cuajado en el club grana. Llorente, que fue presentado en verano en un acto en el que se escondió la identidad del nuevo fichaje grana hasta el final, solo ha jugado siete partidos de titular en Liga y otros cuatro en la Copa, pero no ha conseguido ser determinante, de momento.

Otro de los señalados es Abel Molinero, jugador de banda que tampoco ha terminado de arrancar. Aunque ha dejado patente su calidad en algunas acciones individuales, no está siendo definitivo y ya no cuenta para Salmerón. Su última aparición en Liga fue el 19 de noviembre, ante el Extremadura, para jugar solo 13 minutos. Deseado Flores, además de a Fernando Llorente y Molinero, tendrá que hacer más hueco en la plantilla, si finalmente ficha todo lo que quiere. Por eso piensa, si puede fichar un central, sacar a algunos de los que ya tiene en la plantillaen esa posición.