Deseado se frota las manos con Nadjib y Kike García

Nadjib Mengoud pertenece al Tenerife, pero quiere crecer como futbolista en su año de cesión en el Murcia: «Quiero contribuir al ascenso dejándome la piel en cada entrenamiento y en cada partido. Tengo buenas sensaciones, estoy bien en el equipo. La competencia es muy grande, pero voy a trabajar para convencer al entrenador». Con solo 21 años, es un extremo versátil, que puede jugar de mediapunta y en la medular. Debutó en la primera jornada de Liga de Segunda con el Tenerife.

«Es un gran reto para mí, no me lo pensé cuando surgió la posibilidad de venir a Murcia. Vengo con la pretemporada hecha con el Tenerife. Si pudiera elegir jugaría de extremo por la derecha, pero puedo jugar donde haga falta», afirma el futbolista nacido en Barcelona. «Nadjib ha debutado en Segunda, destaca mucho por su velocidad con el balón y tiene cualidades para competir por estar en el once inicial», dice Deseado Flores.

El Boro da señales de vida

El Middlesbrough, que desde junio de 2016 intentaba evitar el pago de un millón de euros al Murcia incluidos en el traspaso de Kike García, ha dado señales de vida. El Boro traspasó al manchego al Eibar en enero de 2016, meses antes de conseguir el ascenso a la Premier, gesta que otorgaba al club grana, por contrato, este dinero. Pero el club inglés se desentendió. La directiva grana denunció el caso ante la FIFA, que en los últimos días ha admitido la demanda. Esta circunstancia ha hecho que el club inglés haya intentado contactar con el Murcia, a pesar de que antes se desentió del asunto y no escuchó a Deseado Flores, que incluso viajó a Inglaterra.