Fútbol | Real Murcia Desembarco con incertidumbre Imagen de archivo de Salmerón entrenando a los jugadores. / Vicente Vicéns/ AGM La delicada situación del club genera numerosos interrogantes, a la par que expectación, sobre los planes del nuevo máximo accionista. Deseado podría ocupar un cargo más organizativo; no parece peligrar el puesto de Salmerón ALBERTO GÓMEZ MURCIA Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:09

Por tercer año consecutivo, las fiestas navideñas traen movimientos al más alto nivel en el Real Murcia. Todo empezó con el repentino fallecimiento de Jesús Samper a finales de 2015, que dio paso a una etapa de transición liderada por el abogado Guillermo Martínez Abarca. El año pasado llegó el turno de Raúl Moro, quien se hizo con el control del club aportando 400.000 euros en la ampliación de capital convocada por la entidad grana, y ahora los focos están puestos en la figura del empresario Mauricio García de la Vega. Como toda época de cambio, son varios los interrogantes que se ciernen en la actualidad sobre el futuro del equipo grana y sobre las intenciones del nuevo dueño.

¿Cuándo se podrá conocer el proyecto de Mauricio García? En el comunicado que hizo público ayer el Real Murcia para anunciar el acuerdo privado que alcanzaron Raúl Moro y Mauricio García para el traspaso de poder en la cúpula de la entidad pimentonera, se recogió que durante la primera quincena de enero el empresario mexicano estaría en la capital del Segura. Hablará entonces ante los medios y explicará las intenciones que tiene para su nueva etapa como gestor del equipo pimentonero.

Pedro Gómez Carmona, extécnico del Estoril, apunta a nuevo director deportivo del club

¿Quién será el nuevo presidente del Real Murcia? Después de hacerse con el control del 84,2% de las acciones del club que estaban en poder de Raúl Moro, la lógica dicta que Mauricio García está llamado a ser el siguiente presidente del Real Murcia, pero no ha habido ningún pronunciamiento oficial al respecto. Tampoco es descartable que la presidencia la ocupe una persona de la máxima confianza del empresario mexicano debido a que él tiene muchos profesionales en su país al frente de la agencia IconSTAR.

¿Quién estará en el próximo Consejo del club? Enrique López y Stefan Settels renunciaron a sus cargos como consejeros tal y como habían pactado con Raúl Moro. Esta temporada también dio un paso atrás José Carrilero, aunque sigue desempeñando sus funciones de dirección en la cantera del Real Murcia. Con estas bajas, el Consejo de Administración está compuesto en la actualidad por Raúl Moro, Deseado Flores y Miguel Martínez, pero el empresario extremeño no va a seguir. En el Registro Mercantil se inscribieron los nombramientos de Juan Merino Sánchez y Gabriel Sánchez Torregrosa como nuevos consejeros, pero no podrán tomar posesión hasta que se convoque una junta de accionistas, algo que será con Mauricio García de la Vega al frente del equipo. La Ley de Sociedades de Capital establece que los Consejos de Administración deben tener como mínimo 3 miembros. La intención del equipo de Moro era que el Consejo contara con 7 representantes. La decisión final se tomará en la primera junta que convoque Mauricio García.

¿Reducirá De la Vega la deuda de la entidad? El equipo pimentonero tiene una losa en forma de deuda de 46 millones de euros. El equipo de trabajo de Mauricio García se compromete a asumir el presupuesto completo durante el periodo que esté al frente del club incluyendo los preceptivos pagos a Hacienda y Seguridad Social. La clave estará en comprobar si el nuevo dueño alcanza un convenio con la Agencia Tributaria que desahogue el futuro de la entidad.

¿Quién hará los fichajes en el mercado de invierno? El extrenador del Estoril Pedro Gómez Carmona es una persona de confianza de Mauricio García y apunta a ser el próximo director deportivo del Real Murcia. Es el principal culpable de la llegada del mexicano al fútbol español y ya se ha puesto en contacto con jugadores en nombre del equipo grana. Una de las opciones tanteadas es la del delantero del Albacete Aridane. Deseado Flores, hasta ahora responsable de la parcela deportiva de los murcianistas, puede perder protagonismo en la dirección deportiva y ganar terreno en cuestiones relacionadas con la gestión y organización del club desde su cargo de consejero delegado.

¿Seguirá Salmerón en el banquillo? El entrenador del Real Murcia conoció a Mauricio García el 14 de diciembre en la Nueva Condomina, después de que el empresario mexicano mantuviera una reunión de trabajo en el feudo grana con Deseado Flores. En principio, no se contempla ningún escenario en el que Salmerón y su equipo de confianza no estén en el club pimentonero. La fortaleza defensiva alcanzada con él y el hecho de que haya terminado la primera vuelta del campeonato a un paso de los puestos de 'playoff' son factores que Salmerón tiene a su favor para no ver peligrar su puesto pese a la llegada del nuevo dueño.

¿Cuándo cobrarán los jugadores las nóminas atrasadas? Los futbolistas del Real Murcia vuelven hoy a los entrenamientos después de estar de vacaciones desde el 21 de diciembre. Los empleados del club no han cobrado las nóminas de noviembre y diciembre. Los directivos confían en abonar en enero los 300.000 euros que deben a sus trabajadores con la liquidez que inyecte Mauricio García.

¿La llegada de De la Vega puede venir bien a la campaña de abonos? El Real Murcia comenzó ayer la venta de abonos para la campaña ideada para la segunda vuelta del campeonato. Los precios oscilan entre los 150 euros de la tribuna preferente y los 50 de los fondos. El carné en tribuna lateral tiene un precio de 60 euros y el abono infantil cuesta 30. Durante el primer día de venta se despacharon treinta abonos en las oficinas del club. La directiva confía en que el buen momento deportivo del equipo y la llegada de los nuevos gestores puedan servir de impulso para esta campaña de abonados.