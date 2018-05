Después de dieciséis años, la Federación de Peñas tendrá hoy nuevo presidente Pepe Almansa, Patricio Martínez y Pablo Guzmán. / M. Bueso Pepe Almansa, Patricio Martínez y Pablo Guzmán optan a sustituir a Miguel Martínez al frente de un colectivo que agrupa a 3.700 fieles del Murcia JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 10 mayo 2018, 03:12

La Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur), un colectivo que engloba a más de 3.700 peñistas del Real Murcia, tendrá a partir de esta noche nuevo presidente. Tras más de tres lustros de mandato de Miguel Martínez, esta organización estrenará nueva cabeza visible en uno de los momentos más delicados de la historia del club murciano, justo cuando hay una guerra de poder en la zona noble por la propiedad de una entidad que arrastra una deuda superior a 46 millones de euros. Sin duda que el papel de la Fepemur, que no dudó en echarse a la calle después del descenso administrativo del club grana en 2014 y protagonizó algunas imágenes de protesta que llegaron a todos los rincones de España, será clave para velar por la continuidad de la entidad.

Pepe Almansa, presidente de la peña Los Coloraos; Patricio Martínez, de la peña El 21 Grana, y Pablo Guzmán, de Región Grana, optan a ganar unas elecciones que otorgarán al ganador un mandato para los próximos cuatro años. En la campaña electoral, que arrancó oficiosamente una vez que Miguel Martínez presentó su dimisión por sorpresa el pasado 25 de marzo, los temas más recurrentes han sido los relacionados con la transparencia en las cuentas y la gestión, las propuestas en materia social y los avances a nivel comunicativo y tecnológico de una asociación que tiene como principal fuente de ingresos su sede de la Nueva Condomina.

La votación, a la que accederán 75 de las 82 peñas con derecho a voto con las que cuenta la Federación de Peñas granas (el resto no se han acreditado en tiempo y forma), tendrá lugar esta tarde, en la propia sede de las peñas, desde las seis de la tarde hasta las 11 de la noche. Los votantes, dos miembros por peña designados por con anterioridad, deberán presentar el documento nacional de identidad para votar.

Debate suspendido

Lo único digno de reseñar dentro de una campaña que se ha desarrollado con normalidad, según Andrea Sánchez, presidenta del comité electoral, fue la suspensión en la noche del martes de un debate entre los tres candidatos que se iba a celebrar en la sede de las peñas. Según el propio comité, éste no tuvo conocimiento de la celebración de dicho debate hasta las medianoche del lunes, con lo que no pudo cursar una invitación a todos los peñistas hasta la mañana del propio martes, lo que originó que se suspendiera dicho debate por la falta de público asistente. No obstante, los tres candidatos se han visto las caras en varios debates, como el de 'La Verdad' del pasado 2 de mayo.