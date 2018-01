Real Murcia Diez años de sinsabores contra el Recreativo El técnico del Real Murcia en un entrenamiento del equipo La gran racha del Murcia se pondrá a prueba mañana ante un rival que siempre se crece cuando juega frente a los granas ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 13 enero 2018, 08:23

El telón deportivo de 2018 se levantará mañana en la Nueva Condomina con el partido que enfrentará al Real Murcia contra el Recreativo de Huelva. Los granas llegan en racha después de sus victorias consecutivas en los campos del Linense y el Écija y encadenan seis jornadas sin conocer la derrota. Mañana tendrán una buena piedra de toque frente a un rival que tiene tomada la medida al feudo murcianista. La última vez que el Recre jugó aquí, la temporada pasada, propició el despido de Paco García como técnico del Murcia. El punto logrado es el único que los granas han sumado frente a los onubenses en las seis últimas visitas del Recreativo a la Nueva Condomina, y es que las cinco restantes se cuentan por derrotas locales.

La última vez que el Murcia pudo vencer como local al equipo de Huelva fue en 2007, cuando ambos estaban en la máxima categoría. Los murcianos se impusieron 1-0 con un gol obra de Regueiro. Desde entonces, los destinos de pimentoneros y andaluces han ido de la mano. Se han visto en Primera, Segunda y, ahora, en Segunda B y siempre el Recre salió airoso del estadio murcianista.

Si se toman como referencia los partidos disputados en Huelva, los datos tampoco invitan al optimismo en el bando del Murcia. Los granas no han ganado ninguno de los últimos 10 partidos que han disputado contra los onubenses. En la actualidad, el Recre llegará al envite de mañana en mala dinámica después de cosechar tres derrotas seguidas, las últimas contra Cartagena y Jumilla. Esos traspiés han reducido la euforia después de que los blanquiazules lograran cuatro triunfos consecutivos sin encajar ningún gol con la llegada como entrenador de Ángel López en sustitución de Javier Casquero. El Recreativo llegará a Murcia después de sumar 13 puntos de los últimos 24.

Las frases de Salmerón Sobre el rival «Tiene muy buenos jugadores y puede pelear perfectamente por estar arriba» El 'playoff' «Cuando llegué teníamos una desventaja de 8 o 9 puntos; ahora estamos a un paso» Iván Alonso «Es un delantero espectacular y no sé si vendrá para jugar o para estar en otro ámbito»

En el bando grana los problemas físicos dejarán fuera del partido al delantero Víctor Curto y al extremo Xiscu. Además, el central Álex Ortiz será duda hasta el último momento por unas molestias. El defensa no jugó en Écija después de ser expulsado en el último partido de 2017 contra el Linense. Si el exjugador del Mirandés no se recupera, José María Salmerón, entrenador del Real Murcia, no tendrá que hacer ningún descarte para completar la convocatoria para medirse al Recre, porque tendrá disponibles a los 18 efectivos que necesita.

El Recre también llegará a Murcia con bajas de consideración. Antonio Núñez y Santi Luque no serán de la partida por sanción. Tampoco estará Antonio Domínguez, traspasado en el actual mercado de invierno al Real Valladolid. Además, el central Sergio González es duda por problemas físicos. Aun así, el potencial de los de Huelva es indudable. Boris Garrós es su máximo goleador con 7 tantos y está secundado para las tareas ofensivas por otros compañeros como Lazo, Gorka Santamaría y un inspirado Rafa de Vicente. El exfutbolista del Murcia se ha destapado como goleador en este ejercicio.

Por eso, Salmerón no se fía de su rival. «El Recre tiene muy buenos jugadores y puede pelear perfectamente por estar arriba, como es su objetivo. Va a ser un partido muy complicado porque tendremos enfrente a un rival muy peligroso. Por ello le damos una importancia máxima a este encuentro», explicó el técnico murcianista.

La regularidad

Salmerón huyó ayer del dramatismo y restó importancia al hecho de que los granas no hayan podido alcanzar los puestos de 'playoff' en las 20 jornadas que van transcurridas. «Cuando yo llegué teníamos una desventaja de 8 o 9 puntos y ahora estamos a un paso. No se podían recortar tantos puntos en tan pocas jornadas. Mi idea era recortar lo máximo hasta que acabara la primera vuelta y eso es lo que hemos hecho. Debemos seguir siendo muy regulares para entrar entre los cuatro primeros y luego intentar pelear por el primer puesto. Buscaremos estar lo más arriba posible», argumentó.

Movido por este discurso, el entrenador de Almería considera que «lo mismo se ponen más nerviosos los que están arriba al ver cómo estamos nosotros que nosotros mismos. Tenemos que trabajar para estar donde debemos en los dos últimos meses y luego acabar lo más arriba posible». El preparador andaluz también habló de la renovación de Elady hasta 2020 hecha oficial hace dos días y comentó sobre el extremo que «teníamos la confianza de que se iba a quedar. Está haciendo una muy buena temporada y va a terminar con buenos números, como el resto del equipo. Que haya renovado es un paso importante porque se ha demostrado la confianza que el jugador tiene en el club y el club en el jugador».

Sobre la posible llegada de Iván Alonso, Salmerón dijo que «es un delantero espectacular. Ha habido conversaciones, pero no sé si vendrá para jugar o para ayudar dentro de otro ámbito».