La difícil estabilidad del Real Murcia

Ha fichado a 33 futbolistas en el último año, periodo en el que han pasado por el equipo cinco entrenadores. El club grana todavía tiene tres fichas libres para ocupar con nuevas incorporaciones

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, no quería mucho trasiego de entradas y salidas en la plantilla grana en el mercado invernal que se cerró el martes. El preparador de Almería era partidario de mantener el bloque con el que había logrado una remontada de mucho mérito, pasando los pimentoneros de estar rozando los puestos de descenso a Tercera a merodear las posiciones de 'play off'. «No creo que vaya a haber ninguna revolución», comentó el técnico andaluz el 7 de diciembre, en la previa del partido contra el Lorca Deportiva. Apostilló que «nuestros jugadores deben estar tranquilos porque no va a haber una gran revolución en enero».

Sin embargo, la realidad del club murcianista ha chocado de bruces con los deseos de su entrenador y la entidad que gestiona el empresario mexicano Mauricio García De la Vega ha visto como hasta 10 jugadores se movían, unos para tomar la puerta de salida y otros la de entrada. En total, se han marchado seis futbolistas y han entrado cuatro. De todas formas, este enero no ha tenido nada que ver con el pasado, cuando, con Raúl Moro como presidente y Deseado Flores como director deportivo, se hicieron once fichajes, contando a Álvaro Romero, que no llegó ni tan siquiera a debutar con el Murcia antes de marcharse al Badajoz, y al delantero Pablo Aguilera, actualmente en el Linares, y que tuvo más protagonismo en el Imperial que en la primera plantilla.

ENERO 2017 David Sánchez (centrocampista/Atlético Baleares) Josema (defensa central/Almería B) Elady (delantero/Atlético Mancha Real) Víctor Curto (delantero/Linares Deportivo) Juanjo (lateral derecho/Cádiz) Rayco (mediapunta/Ponferradina) Borja Gómez (defensa central/Sin equipo) Sergio Guardiola (delantero/Adelaida United) Alberto López (lateral izquierdo/Real Mallorca) Pablo Aguilera (delantero/San Roque de Lepe) Álvaro Romero (extremo/Arenas de Getxo) VERANO 2017 Fernando Llorente (mediapunta/Cartagena) Santi Jara (extremo/Racing de Santander) Biel Ribas (portero/UCAM) Pedro Orfila (defensa/Numancia) David Forniés (lateral izquierdo/Cultural Leonesa) Salva Chamorro (delantero/Hong Kong Pegasus) Álex Ortiz (defensa central/Mirandés) Fede Vega (lateral derecho/Alcorcón) Alejando Santomé (portero/ San Sebastián de los Reyes) Juanra (lateral derecho/Atlético de Madrid B) Pedro Martín (delantero/Mirandés) Xiscu Martínez (lateral y extremo izquierdo/Real Zaragoza) Fran Carnicer (centrocampista/Albacete) Jordan Domínguez (extremo/Toledo) David Mateos (defensa central y pivote/Orlando City) Nadjib Mengoud (extremo/Tenerife) Adrián Wojcik (delantero/Real Valladolid B) ENERO 2018 Molo (defensa central/Lorca FC) Carlos Martínez (extremo/Lorca FC) Charlie Dean (defensa central y lateral/Granada) Chrisantus (delantero/PAS Lamia) Othoniel Arce (delantero/Necaxa, está a prueba)

La vorágine de refuerzos continuó el pasado verano con la llegada de 18 jugadores, contando al delantero Adrián Wojcik, cedido en el Antequera. En total, el Real Murcia ha realizado 33 fichajes en los tres últimos mercados. Una dinámica que tiene alejado al club de la estabilidad por las continuas llegadas y marchas de futbolistas. Los cambios continuos también han afectado a la parcela técnica. Hasta cinco entrenadores se han sentado en el banquillo grana en el último año: Paco García, Vicente Mir, Manolo Sanlúcar, Víctor Basadre y Salmerón.

En el último mercado invernal abandonaron el equipo grana Nadjib, Abel Molinero, Fede Vega, Álex Ortiz, Fernando Llorente y Salva Chamorro. La negociación de Vega, Ortiz y Chamorro con Pedro Gómez Carmona, director de fútbol del Murcia, fue dura, ya que tenían fichas altas y contrato en vigor hasta junio de 2019. Los refuerzos han sido Molo, Charlie Dean, Carlos Martínez y Chrisantus. Se espera la llegada de más fichajes. El club busca un jugador en paro que aporte creatividad al centro del campo y también está pendiente que pueda tramitar la licencia del delantero mexicano Othoniel Arce. El futbolista se encuentra a prueba hasta que el Murcia pueda resolver las trabas burocráticas que impiden su fichaje porque la Ley de Extranjería impide que empresas y sociedades nacionales puedan contratar trabajadores extranjeros si tienen deudas contraídas con la Seguridad Social y Hacienda, como es el caso del Murcia.

El estado de la plantilla

El equipo pimentonero cuenta con 19 efectivos, 14 senior y 5 sub-23. Por tanto, el club puede incorporar todavía hasta dos jugadores séniors y un sub-23. Por demarcaciones, la única que no ha sufrido cambios ha sido la portería, donde continúan Biel Ribas y Santomé. Para la defensa han aterrizado los polivalentes Molo y Charlie Dean, quienes ocuparán el hueco dejado por Álex Ortiz y Fede Vega. También continúan dos intocables para Salmerón, como son Orfila y Forniés, más Juanra y Mateos.

En el centro del campo el Murcia espera cerrar una operación en los próximos días y ha llegado el talentoso Carlos Martínez. Del equipo han salido Llorente, Nadjib y Molinero y continúan activos muy importantes como Carnicer, Armando, Juanma Bravo y Santi Jara, además de Jordan y Xiscu, aunque las lesiones están lastrando el rendimiento del exjugador del Zaragoza y los granas se plantearon esta semana su salida.

En la delantera ha habido un cambio de cromos entre Salva Chamorro y Chrisantus. El club tramitó la baja de la ficha de Curto y siguen Pedro Martín y Elady. Los dos últimos pelearán por el puesto con el delantero nigeriano Chrisantus. Posiblemente en la contratación del punta es donde estaban depositadas más esperanzas después de que Curto se lesionara hace tres meses y medio.