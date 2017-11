El Murcia olfatea el 'playoff'

Un solo gol, aunque sea en el minuto 93, puede cambiar por completo la percepción que deja en la retina de los aficionados un partido de fútbol. El Murcia de Salmerón, que estuvo pidiendo la hora en la segunda parte del choque de Almendralejo, que dejó muy malas sensaciones en el tramo final de un partido que estuvo más cerca de perder que de ganar, se llevó los tres puntos de un campo en el que no había ganado nadie esta temporada. Un Francisco de la Hera en el que el Extremadura había vencido en cinco de los siete partidos que había jugado hasta el momento y en el que había empatado los otros dos.

0 Extremadura Manu García, Álex Díez, Pardo, Borja García, Candelas, Álex Barrera (Zarfino, min. 68), Fran Miranda, Jesús Rubio (Valverde, min. 53), Jairo (Samuel, min. Min. 72), Kike Márquez y Airam Cabrera. 1 Real Murcia Biel Ribas, Juanra (Fede Vega, min. 60), Pedro Orfila, Álex Ortiz, Forniés, Armando, Fran Carnicer (David Sánchez, min. 55), Fernando Llorente, Jordan (Abel Molinero, min. 77), Santi Jara y Salva Chamorro. Gol: 0-1, min. 92, Santi Jara. Árbitro: González Hernández (Comité Castellano Leonés). Auxiliado por Estévez Iglesias y Rivera García. Mostró tarjetas amarillas a Pardo, Jesús Rubio, Fran Miranda, David Sánchez y Jordan Domínguez. Incidencias: Jornada 15 del campeonato nacional de Liga del grupo IV de Segunda B. El público: Estadio Francisco de la Hera, 8.000 espectadores, cerca de una veintena desplazados desde Murcia.

Cuando todo hacía indicar que el equipo grana se volvería para casa con solo un punto en la maleta, un botín escaso para seguir con la remontada en la tabla y que dejaba aparecer de nuevo todos los fantasmas, se encontró con una genialidad de Santi Jara que levanta el ánimo del murcianismo, que vuelve hacer soñar a un equipo que había quedado tocado tras el derbi del Cartagonova que no mereció perder.

Pero como en el fútbol lo que cuenta, cuando acaban las jornadas, son los puntos sumados, el Murcia se lleva tres de Almendralejo que le hacen pasar de estar cerca del descenso a colocarse en séptima posición, a dos del 'playoff', y con el depósito a tope de moral. Antes del 0-1, el Murcia había ofrecido dos caras: la de la primera parte, una sólida y atrevida al mismo tiempo, y la de la segunda, en la que reculó y le concedió todo el protagonismo al Extremadura, que se mostró más peligroso durante todo el choque.

Salmerón buscó más agilidad y movilidad en el centro del campo con su once inicial. La ausencia más destacada respecto al equipo grana en el derbi del Cartagonova fue la de David Sánchez, que le dejó su sitio a Jordan, un centrocampista más ofensivo. De hecho, el técnico almeriense sustituyó al lesionado Pedro Martín con Llorente, otro centrocampista también con llegada a la portería contraria.

El choque arrancó con dos saques de esquina consecutivos del Extremadura, que sirvieron como aperitivo a un disparo de Kike Márquez cargado de veneno que atrapó Biel Ribas pegado a la base del palo. El Murcia saltó al césped cohibido, pero se fue soltando poco a poco la melena. A los ocho minutos, Chamorro se dejó ver con un centro al área desde la línea de fondo. Fue sin duda el aviso para lo que llegaría después: un centro al área de Forniés que el propio Chamorro, rematando de cabeza, mandó al larguero. Fue una acción similar a la que una semana antes, en el Cartagonova, supuso el gol grana en el derbi.

El Extremadura, el líder de la categoría, se sentía amedrentado por un Murcia que se había hecho con el centro del campo y que intentaba tocar el balón. De hecho, el equipo de Manolo Ruiz comenzó a soltar el codo y a entrar con dureza. Además, contó con el consentimiento del árbitro, que debió expulsar a Fran Miranda por un codazo malintencionado a Armando. El Extremadura solo se acercaba a balón parado hasta que después de una salida errática de Biel Ribas se transformó en la mejor ocasión local. El rechace lo cazó el exgrana Jairo, que envió el balón al larguero con un duro disparo.

La primera parte acabó con otro centro al área de Chamorro que no encontró rematador y con los dos equipos muy calientes, en una primera entrega del choque en la que el Extremadura fue mejor al principio y al final del primer acto, y en el que el Murcia enseñó parte de su potencial en el tramo intermedio de los primeros cuarenta y cinco minutos. Eso sí, el Murcia tenía más urgencias, ya que de mantenerse el empate hasta el final del partido el rival grana mantendría su puesto en la zona privilegiada de la tabla, mientras que el Murcia seguiría en zona de nadie, muy lejos de la zona alta de la clasificación.

Un escenario distinto

En la segunda parte, el Murcia se vio obligado a dar un paso hacia adelante. El equipo grana necesitaba los tres puntos para recortar distancia con los de arriba. Para los de Salmerón el partido de este domingo era una final, y más tras perder para el derbi una semana antes. Y en la ansiedad grana encontró espacios el Extremadura. El Murcia estaba cada vez más desordenado, a pesar de la entrada de David Sánchez, y el conjunto extremeño encontraba cada vez más espacios. De hecho, el equipo local disfrutó de tres contragolpes que no acabaron en gol por la mala puntería de Kike Márquez, que no acertó con la meta de Biel Ribas.

Salmerón vio como su equipo hacía aguas y estaba cada vez más metido atrás, con el Extremadura cada vez más volcado. Por sensaciones, el equipo azulgrana ganaba por goleada a los granas, que no disfrutaron de ninguna ocasión en la segunda parte. Un fallo de la defensa murciana acabó con una ocasión generada por Valverde, que acabó rematando Airam Cabrera. El Murcia estaba contra las cuerdas y necesitaba escapar de la tela de araña tejida por el Extremadura. Como cuando a tres minutos del final, con el equipo grana acuciado por la fertilidad ofensiva de su rival, Santi Jara se sacó de la chistera un centro de gol al que Chamorro no pudo llegar por unos milímetros. Pero el extremo grana, que no había tenido suerte esta temporada de cara al gol, firmó la jugada del partido, digna de Messi o Cristiano, deshaciéndose de varios rivales y batiendo a Manu García con un disparo pegado al palo. Un tanto que cambia las sensaciones de un equipo