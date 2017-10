Elady tira del carro de los grana

Elady es el tipo de jugador que lo tiene todo para triunfar en el Real Murcia. Ha aterrizado en el equipo grana desde el fútbol humilde, después dejarse la piel en categorías inferiores para tener una oportunidad en un club que lo convierta en futbolista profesional. Además, dentro de su sencillez, dejó claro que no se le caen los anillos a la hora de trabajar en el césped. Virtudes que enamoran a los aficionados de la Nueva Condomina, que prefieren un tipo humilde y trabajador que cometa un error a una estrella que no mete el pie y no se involucra. Mir lo tenía claro el año pasado: Elady posee todo para triunfar, pero le exigió ser más aplicado tácticamente para abrirse hueco en el once titular. Y aunque le costó, el jienense se ha puesto las pilas y se ha convertido en una pieza fundamental para un Real Murcia que da otro paso para salir del fondo de la clasificación.

2 Real Murcia Biel Ribas, Fede Vega, Pedro Orfila, Álex Ortiz, Forniés, David Mateos, David Sánchez (Juanra, min. 78), Armando, Santi Jara, Abel Molinero (Salva Chamorro, min. 57) y Elady (Fernando Llorente, min. 67). 0 Granada B Aarón, Eliseo (Morilla, min. 45), Marín (Héctor, min. 73), Adri Castellano, Antonio Marín, Isi, José Antonio González, Juancho, Casi, Pablo González, Casi y David Grande (Nacho, min. 64). Goles: 1-0, min. 16, Elady. 2-0, min. 24, Elady. Árbitro: Carlos Alberto Carbonell (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Armando, Juancho, Fede Vega, Isi y Morillo. Incidencias: Jornada 11 del campeonato nacional de Liga en el grupo IV de Segunda B, terreno de juego en buenas condiciones, a pesar de que ha soportado dos partidos en cinco días. El público: 6.081 espectadores. Despidió a Elady con una gran ovación cuando fue sustituido en el minuto 67.

Salmerón también demostró su capacidad como entrenador en apenas dos semanas. El técnico almeriense se encontró con un Murcia roto y que de una tacada se quedó sin Víctor Curto y Pedro Martín, sus dos máximos artilleros. Pero el ex del UCAM, conocido por el orden que impone en sus equipos, supo encontrar una solución de urgencia muy productiva a la falta de pegada arriba. Aunque en su primer partido en San Fernando colocó a Salva Chamorro como referencia arriba, pronto descubrió que necesitaba más movilidad. En Copa ante el Barça y también ante el Granada B, el técnico grana apostó por Elady como delantero centro, como falso nueve convirtiendo al jienense en el mejor de los granas en ambos partidos.

En la victoria grana ante el Granada B también fue vital Biel Ribas, que paró un penalti a los tres minutos de juego, cuando el partido aún calentaba motores. El portero balear, que paró dos de las tres penas máximas que le tiraron, dio tranquilidad a su equipo para poder buscar una victoria vital para los murcianos, que se colocan a seis puntos del 'playoff’', una posición que tras once jornadas permite a la afición grana soñar, además, con el liderato, que está a nueve puntos de distancia. La receta: que el nuevo Murcia de Salmerón juegue todos los partidos con la misma intensidad e implicación que ante el filial nazarí, y que además siga trabajando en defensa ya que todavía tiene fallos que puede subsanar.

El gran susto

La primera parte fue un ejercicio de efectividad grana. En los primeros minutos el Granada B tuvo las mejores ocasiones. Además del penalti de Fede Vega sobre Pablo González que paró Ribas a disparo de David Grande, el filial nazarí se pudo adelantar en el marcador antes del cuarto de hora con un remate de González que detuvo, otra vez de forma prodigiosa, Biel Ribas. El Granada B tenía el partido controlado pero no contó con la pillería de Elady, que en un balón que parecía perdido luchó hasta el final por recuperarlo. Su insistencia hizo dudar a Aarón, el portero visitante, y a Eliseo, a los que el jienense robó la cartera para hacer el 1-0.

El gol hizo tomar impulso a los de Salmerón, en los que Armando tenía más protagonismo que en tardes anteriores jugando más adelantado. El murciano, sin tanta responsabilidad a la hora de crear, se sintió más liberado en la primera parte. Y con el Granada B aún aturdido por el primer gol en contra llegó el segundo de Elady, que aprovechó una gran asistencia de Molinero para hacer el 2-0 con un disparo duro pegado al palo. Antes del descanso pudieron llegar más goles en dos ocasiones de Casi y Grande para el Granada B, y otra para Molinero, titular de nuevo con Salmerón. La efectividad se había aliado con un Murcia que ganaba en confianza para vivir una segunda parte tranquila y sin sobresaltos.

Tras el descanso, Pedro Morilla, técnico del Granada B, salió con una defensa de tres centrales, metiendo más jugadores de ataque en busca del empate. Pero, en los primeros minutos de la reanudación, no inquietó demasiado a Biel Ribas, que solo tuvo que intervenir en un remate de cabeza de Pablo González. Elady, antes de ser sustituido, también disfrutó de una ocasión clara con un remate que desbarató Aarón. La efusividad visitante se fue diluyendo ante un Murcia que no arriesgó. En los últimos minutos el filial nazarí no supo aprovecharse de las facilidades defensivas que les dio un Murcia que ha mejorado con Salmerón y que tiene por delante dos partidos ante Las Palmas Atlético y el Jumilla, dos equipos que están metidos en la zona de descenso, que pueden aliviar sus urgencias. El Murcia vuelve a latir tras varias semanas de divagar por la Liga sin un rumbo fijo, pero aún tiene trabajo por delante para colocarse entre los aspirantes al ascenso.