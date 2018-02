El Murcia mete la pata ante el Córdoba B (0-2)

Salmerón introdujo cuatro cambios respecto al once del pasado domingo en Mérida. Además de las bajas obligadas de Biel Ribas y Molo por lesión, el técnico almeriense dio entrada a Elady como titular, igual que Chrisantus, que le quitó el puesto a Pedro Martín. Fran Carnicer, tras varias semanas en las que no jugó de inicio, volvía al equipo titular ante un Córdoba B que llegaba a Nueva Condomina con el agua al cuello.

El choque arrancó con un Murcia dominador, que tuvo su primera oportunidad a los cinco minutos, en una jugada que inició Chrisantus y que acabó con un gol de Juanma Bravo anulado por el colegiado. El Córdoba B esperaba agazapado, hasta que encontró un contragolpe de Aquiles que Waldo remató de tacón. A pesar de este acercamiento del equipo cordobés, el Murcia era mejor y a los diecisiete minutos, tras un magistral pase de Carlos Martínez, firmó su mejor ocasión en un disparo a puerta de Fran Carnicer que detuvo con el pie Alberto.

En el tramo final de la primera parte las mejores ocasiones siguieron siendo del Murcia, sobre todo las dos que disfrutó Chrisantus. En la primera, el delantero nigeriano mandó el balón fuera tras un disparo sin ángulo, aunque unos minutos más tarde mandó el esférico al larguero tras un gran pase de Armando. Pero la sorpresa saltó antes del descanso cuando el Córdoba, gracias a una falta ejecutada de forma excelente por Waldo Ríos, que sorprendió a Santomé, que hizo la estatua. Las alarmas se encendían en un Murcia que necesitaba la victoria en una jornada que podía ser redonda por los enfrentamientos directos y que iba camino de ser un infierno.

En la segunda parte las ocasiones llegaron para un Murcia que no estaba atinado. Primero Charlie Dean de cabeza y minutos más tarde Santi Jara mandó un disparo a la izquierda de Alberto. Hasta que llegó la gran ocasión de Chrisantus, que en un mano a mano con el portero visitante estrelló el balón contra el cuerpo del cancerbero visitante.

En el tramo final, el Murcia se volcó y tuvo el empate en las botas de Charlie Dean, aunque las mejores ocasiones fueron para el filial califal. En una de esas oportunidades, Sillero se aprovechó de un balón suelto en el área pequeña para hacer el segundo tanto de los visitantes y certificar la derrota grana, que supone un paso atrás para los de Salmerón.