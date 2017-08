El mejor Murcia se hace esperar

El Murcia de Sanlúcar aún no carbura. Los errores defensivos que el equipo grana mostró este domingo en Huelva confirman que la derrota ante el Écija no fue una casualidad y que, pese a la plantilla millonaria que ha diseñado Deseado Flores, el equipo grana tiene puntos débiles. Y si no, que se lo digan a los atacantes onubenses, que encontraron una autopista en la banda izquierda y una fuente inagotable de peligro en las jugadas a balón parado. La buena noticia es que solo se han disputado dos jornadas y hay tiempo para reaccionar.

1 Recreativo de Huelva Marc, Mario Marín, Sergio González, Diego Jiménez, Casado, Jonathan Vila, Rafa de Vicente, Domínguez (Santi Luque, min. 60), Lazo (Antonio Núñez, min. 70), Carlos Calvo (Zambrano, min. 76) y Boris. 1 Real Murcia Biel Ribas, Fede Vega, Pedro Orfila, Álex Ortiz, Armando, David Sánchez, Fernando Llorente, Abel Molinero (Xiscu, min. 60), Santi Jara y Pedro Martín (Salva Chamorro, min. 73). Goles: 0-1, min. 28, Pedro Martín. 1-1 , min. 54, Boris. Árbitro: Manuel García Gómez (Colegio extremeño). Mostró amarilla a Diego Jiménez, Fede Vega, Rafa de Vicente y Santi Luque. Incidencias: Estadio Nuevo Colombino de Huelva, 6.000 espectadores. El Público: Tras el gol de Pedro Martín, un aficionado local, que fue identificado y expulsado del estadio, lanzó una de sus botas al terreno de juego, impactando en la rodilla izquierda del delantero del Real Murcia.

La primera noticia que dejó el Recre-Murcia de este domingo llegó con el once inicial que dispuso Sanlúcar para el segundo partido de Liga. El técnico gaditano dejó en el banquillo a Víctor Curto, uno de los pesos pesados del vestuario del equipo grana, y también a Fran Carnicer, uno de los fichajes estrella del verano. El primero no entrenó con normalidad la pasada semana, mientras que el segundo demostró ante el Écija que aún no está al cien por cien. Por eso entró en el equipo Pedro Martín, un delantero con experiencia en Segunda, y David Sánchez, indispensable el año pasado y suplente en el primer partido de Liga.

El choque, sin embargo, no arrancó bien para los granas. En los primeros compases apretó el Recreativo, que necesitaba ganar igual que el Murcia tras una primera jornada sin puntuar. Carlos Calvo disparó desviado a los dos minutos y después el equipo onubense dispuso de dos saques de esquina consecutivos. El exgrana Rafa de Vicente hacía de maestro de ceremonias y el equipo grana sufría a balón parado. Hasta que a partir del minuto 15 el Murcia comenzó a imponer su superioridad. En un centro de Fede Vega, Pedro Martín no pudo rematar porque se adelantó un defensor, pero ya era el partido del equipo grana, que se sentía más cómodo y daba más sensación de peligro.

Hasta que a los 28 minutos de la primera mitad un balón en largo para Pedro Martín propició el error en la salida del portero Marc y el toque sutil del delantero grana, que desde fuera del área consiguió el primer gol del partido. Una acción brillante de Martín que demostró su calidad en la primera ocasión clara de la que ha dispuesto en un partido oficial como grana. Tras el gol, el Recreativo se estiró un poco más, pero el Murcia se puso el mono de trabajo y fue muy práctico. A pesar de todo, sufrió con las jugadas a balón parado en contra, con un disparo de Rafa de Vicente que se fue desviado y otro de Sergio González que llegó tras un córner. El partido se endureció y David Sánchez, que comenzó a tirar de experiencia, tuvo que salir del césped con una brecha en la cabeza, aunque pudo volver con un aparatoso vendaje y pelear con el resto de sus compañeros para mantener el 0-1 a favor.

El equipo grana se iba con ventaja al vestuario, pareciéndose más al Murcia de Mir que la pasada campaña llegó hasta la segunda ronda del 'playoff', que al de Paco García, blando a la hora de pelear y que la pasada campaña se llevó un 3-0 en contra del Nuevo Colombino.

La peor cara

Pero la buena imagen del Murcia en la primera parte se difuminó en la segunda, con un Recreativo que pasó por encima de los granas. A pesar de que la primera ocasión de la segunda mitad fue de Santi Jara, el equipo onubense comenzó a asustar a Biel Ribas. Primero con un disparo de Carlos Calvo que sacó el portero balear con la punta de los dedos y un minuto después con un cabezazo de Lazo que se fue arriba. Hasta que llegó el empate de Boris, en un fallo en cadena de la defensa grana, sobre todo por su banda izquierda. La pájara grana pudo tener peores consecuencias si el disparo en la jugada posterior de Lazo no se hubiera estrellado en el palo o si Diego Jiménez hubiera acertado con un cabezazo.

Con el paso de los minutos el Murcia se fue recuperando y Sanlúcar refrescó el ataque grana. Primero Xiscu, después Chamorro y para acabar Víctor Curto. Un mensaje ofensivo que captaron sus jugadores. El Murcia buscó la portería con un disparo de Fernando Llorente, pero se fue desviado. El Recreativo, asustado ante la decisión grana, comenzó a meterse atrás y solo se atrevió a salir al contragolpe, aunque el Murcia no dispuso de más ocasiones claras. Al menos demostró estar vivo y, aunque ha sumado un punto de seis y tiene carencias defensivas, posee una plantilla que debe estar sí o sí en la parte alta.