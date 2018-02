Fútbol | Segunda B Otro duelo vital para el Murcia Charlie Dean, Carlos Martínez, Forniés, Armando, Jordan, Orfila y Molo, esta semana en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM Si el equipo grana se lleva los tres puntos de Mérida podría auparse al tercer puesto; si pierde, puede ceder el cuarto lugar a sus perseguidores. Salmerón ha dejado en Murcia a Juanra y a Pallardó, mientras que la duda es saber si Fran Carnicer, Santi Jara y Chrisantus serán titulares JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 18 febrero 2018, 08:53

Salmerón ha decidido que todavía no es el momento de Pallardó. Es el último fichaje de Pedro Gómez Carmona, director deportivo grana. Se trata de un futbolista que tiene que asumir el papel de organizador y que recaló en el Real Murcia después de una aventura en Japón en la que no disfrutó de muchos minutos. El valenciano tendrá que esperar una semana más para debutar con la camiseta de su nuevo equipo, ya que no ha viajado a Mérida para disputar un partido trascendental para ambos equipos. Para los murcianos, porque supondría un paso más hacia el 'playoff' ante un rival que está luchando por salir de los puestos de abajo. El técnico almeriense del Murcia ha decidido esperar una semana más para que Pallardó siga afinando su puesta a punto, y más después de ganar de forma holgada al Villanovense.

Para el Murcia es un partido peligroso. Con 41 puntos en su casillero, tiene al Melilla pisándole los talones, a solo dos puntos de distancia. El conjunto norteafricano recibe al colista, el Lorca Deportiva, y su victoria puede ser la principal amenaza en un jornada en la que, incluso con un empate grana en Mérida, el Murcia podría perder la cuarta plaza. El Linense, sexto, visita a El Ejido, noveno, mientras que el UCAM, octavo y a tres puntos de su rival en la ciudad, recibe al Betis Deportivo, otro equipo de la zona baja. Un pinchazo del Murcia puede hacer que sus perseguidores se le echen encima en un momento clave.

Estreno de Martín Vázquez

Las consecuencias de una victoria grana en el estadio Romano serían mayúsculas, ya que el Murcia podría escalar un puesto en la tabla, aunque para eso necesita que el Extremadura, en cuyo banquillo se estrena Martín Vázquez, pierda en su visita al Granada B. El Marbella, que se ha asentado en la segunda posición de la tabla y tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Murcia, recibe hoy al Jumilla, otro equipo murciano necesitado de puntos para salir de la zona baja.

Una jornada 26 que puede dejar daños colaterales en varios equipos que pelean por meterse entre los cuatro primeros. Mientras que para el Murcia volver a perder el cuarto puesto sería desmotivador, tras varios meses de lucha por meterse en el 'playoff', el UCAM, el Granada B y el Melilla también se la juegan, ya que si pierden esta semana se pueden alejar de los cuatro primeros.

El rival de los murcianos, con los exgranas Germán y Golobart al frente, quieren salir del fondo de la tabla

Además de Pallardó, Salmerón ha dejado en Murcia a Juanra, que sigue recuperándose de una lesión y que podría estar disponible la próxima semana. Biel Ribas, Pedro Orfila, Molo, Charlie Dean y Forniés parecen fijos en la defensa grana, mientras que la duda es saber si Fran Carnicer volverá a la titularidad tras su lesión, igual que Santi Jara y Chrisantus, que llaman a la puerta del once grana tras sus buenas actuaciones.