Los empleados acumulan cuatro nóminas pendientes Miércoles, 7 febrero 2018, 02:59

El ambiente en las oficinas de la Nueva Condomina no es el mejor. Si el vestuario grana estaba bastante molesto la pasada semana por el retraso en el cobro de las nóminas, ahora son los empleados del club los que se encuentran en una situación insostenible. Acumulan tres mensualidades pendientes, a las que hay que sumar la paga extra de diciembre de 2017, que se une a la de noviembre, diciembre y enero.

Aunque García de la Vega ha comunicado al representante de estos trabajadores que esta semana pagará una nómina, temen que sea la de enero, como ha pasado con los jugadores, una opción que no gusta a los empleados. Para estos trabajadores del club, entre los que se encuentra el personal deportivo que trabaja con la primera plantilla, su situación es peor que la de los futbolistas ya que ellos, en caso de impagos, no pueden reclamar ante la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) al final de temporada. Además, después del choque de El Ejido los futbolistas presuntamente cobraron una prima, lo que no gustó en las oficinas.